Не выбрасывайте перекисшие огурцы: простой способ исправить ситуацию

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Солёные огурцы — популярная закуска, которая иногда может подвести, когда вы на неё рассчитываете. Например, если банка с огурцами долго стояла в холодильнике, они могут стать слишком кислыми. Но не стоит их выбрасывать! Есть несколько способов исправить ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маринованные огурцы

Для восстановления вкуса огурцов нужно слить рассол, залить их тёплой водой и добавить немного сахара. Затем банку нужно встряхнуть и оставить на час-другой. За это время огурцы приобретут нормальный вкус, и их можно будет снова есть.

Кроме того, из чуть перекисших огурцов можно приготовить множество вкусных блюд. Например, рассольник или добавить их в гуляш или в азу. Также существует множество рецептов салатов с солёными огурцами, которые точно понравятся вам!

Уточнения

Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй.

