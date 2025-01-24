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Не выбрасывайте перекисшие огурцы: простой способ исправить ситуацию

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Еда

Солёные огурцы — популярная закуска, которая иногда может подвести, когда вы на неё рассчитываете. Например, если банка с огурцами долго стояла в холодильнике, они могут стать слишком кислыми. Но не стоит их выбрасывать! Есть несколько способов исправить ситуацию.

Маринованные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маринованные огурцы

Для восстановления вкуса огурцов нужно слить рассол, залить их тёплой водой и добавить немного сахара. Затем банку нужно встряхнуть и оставить на час-другой. За это время огурцы приобретут нормальный вкус, и их можно будет снова есть.

Кроме того, из чуть перекисших огурцов можно приготовить множество вкусных блюд. Например, рассольник или добавить их в гуляш или в азу. Также существует множество рецептов салатов с солёными огурцами, которые точно понравятся вам!

Уточнения

Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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