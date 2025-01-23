Как приготовить простые, но вкусные бутерброды с намазкой из того, что есть в холодильнике

У каждой хозяйки в холодильнике всегда найдутся основные продукты, такие как мука, яйца, рис и другие. Также в каждом доме есть салями, сыры, майонез и другие ингредиенты, которые мы регулярно покупаем. Благодаря этим продуктам приготовить аппетитную намазку для бутербродов можно буквально за несколько минут.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ намазка

Что вам понадобится:

1 небольшая луковица (можно использовать белый или красный лук);

2 небольших солёных огурца;

свиная ветчина или салями;

размягчённое сливочное масло (1 кубик);

плавленый сыр (1 столовая ложка);

майонез (1 столовая ложка).

Приготовление

Для этого простого рецепта вам потребуется всего несколько ингредиентов. Очистите одну небольшую луковицу — можно использовать как белый, так и красный лук. Затем нарежьте два небольших солёных огурца и свиную ветчину или салями. Если у вас нет ветчины, её можно заменить готайской или другой салями. Добавьте к ним размягчённое сливочное масло, один кубик плавленого сыра и одну столовую ложку майонеза. Тщательно перемешайте все ингредиенты, и ваша намазка готова!

Теперь намажьте её на ломтики хлеба — это может быть обычный хлеб, багет или тост. Для украшения можно добавить веточку петрушки. Вот и всё! Бутерброды готовы к подаче!

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

