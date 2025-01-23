Как приготовить простые, но вкусные бутерброды с намазкой из того, что есть в холодильнике

У каждой хозяйки в холодильнике всегда найдутся основные продукты, такие как мука, яйца, рис и другие. Также в каждом доме есть салями, сыры, майонез и другие ингредиенты, которые мы регулярно покупаем. Благодаря этим продуктам приготовить аппетитную намазку для бутербродов можно буквально за несколько минут.
Что вам понадобится:
Приготовление
Теперь намажьте её на ломтики хлеба — это может быть обычный хлеб, багет или тост. Для украшения можно добавить веточку петрушки. Вот и всё! Бутерброды готовы к подаче!
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
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