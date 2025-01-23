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Как приготовить простые, но вкусные бутерброды с намазкой из того, что есть в холодильнике

Еда

У каждой хозяйки в холодильнике всегда найдутся основные продукты, такие как мука, яйца, рис и другие. Также в каждом доме есть салями, сыры, майонез и другие ингредиенты, которые мы регулярно покупаем. Благодаря этим продуктам приготовить аппетитную намазку для бутербродов можно буквально за несколько минут.

намазка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
намазка

Что вам понадобится:

  • 1 небольшая луковица (можно использовать белый или красный лук);
  • 2 небольших солёных огурца;
  • свиная ветчина или салями;
  • размягчённое сливочное масло (1 кубик);
  • плавленый сыр (1 столовая ложка);
  • майонез (1 столовая ложка).

Приготовление

  1. Для этого простого рецепта вам потребуется всего несколько ингредиентов. Очистите одну небольшую луковицу — можно использовать как белый, так и красный лук.
  2. Затем нарежьте два небольших солёных огурца и свиную ветчину или салями. Если у вас нет ветчины, её можно заменить готайской или другой салями.
  3. Добавьте к ним размягчённое сливочное масло, один кубик плавленого сыра и одну столовую ложку майонеза.
  4. Тщательно перемешайте все ингредиенты, и ваша намазка готова!

Теперь намажьте её на ломтики хлеба — это может быть обычный хлеб, багет или тост. Для украшения можно добавить веточку петрушки. Вот и всё! Бутерброды готовы к подаче!

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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