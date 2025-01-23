Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваши пароли под угрозой, даже если они сложные
Как правильно крутить руль: многие водители делают это не так
Микроиглы против старения: насколько это безопасно
20 ключевых вопросов, которые помогут выбрать идеальную квартиру
Внешние признаки дефицита коллагена и способы его восстановления
Экс-звезда UFC выбрала шест: Пейдж Ванзант рассказала о новом увлечении
НЛО над Россией: самолёт благополучно приземлился
Детокс-смузи для плоского живота: идеальный завтрак из кефира с полезными добавками
Как сложилась судьба маленькой актрисы из советского фильма Чародеи

Легкий рецепт трубочек из лаваша: хрустящая начинка, нежный вкус

1:32
Еда

Лаваш — универсальный продукт, который пользуется огромной популярностью у покупателей. Благодаря своим тонким лепёшкам на нём можно приготовить множество вкусных блюд. Одним из таких вариантов являются трубочки из лаваша, которые удивят вас хрустящей текстурой и нежным вкусом. Этот рецепт прост и быстр, идеально подходит для тех, кто хочет порадовать близких чем-то новым и вкусным.

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Как приготовить трубочки из лаваша

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 180 г твёрдого сыра
  • 150 г сметаны
  • зелень, соль, перец по вкусу
  • большие листы лаваша
  • растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

  • Сварите яйца вкрутую, очистите их от скорлупы и натрите на тёрке.
    Натрите сыр и смешайте его с тёртыми яйцами.
  • Добавьте в смесь соль, перец, рубленую зелень и сметану. Тщательно перемешайте — получится начинка.
  • Возьмите крупный лист лаваша и разрежьте его на прямоугольники размером 13-17 см.
  • Выложите начинку на край прямоугольника и сверните его в трубочку.
  • Разогрейте сковороду, смажьте её маслом и обжарьте трубочки с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые трубочки из лаваша получаются аппетитными, с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Это блюдо прекрасно подойдёт для завтрака или лёгкого перекуса. Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде
Наука и техника
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде Аудио 
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Туризм
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Последние материалы
Как посадить авокадо из косточки: простой способ
Имбирь, перец и ананас: друзья худеющих или их враги?
Легкий рецепт трубочек из лаваша: хрустящая начинка, нежный вкус
Когда пора менять зимние шины на летние? Простая проверка
Трамп, санкции и туризм: что ждёт Кубу?
Трамп анонсировал высадку на Марс во время своего президентства
Мастер-класс: как приготовить идеальные тонкие блины с дырочками
Суд обязал Блиновскую выплатить 269 млн рублей банку
Почему в Госдуме РФ призвали СК расследовать смерть Лермонтова
Как отказ от фена влияет на здоровье ваших волос?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.