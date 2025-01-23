Легкий рецепт трубочек из лаваша: хрустящая начинка, нежный вкус

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Лаваш — универсальный продукт, который пользуется огромной популярностью у покупателей. Благодаря своим тонким лепёшкам на нём можно приготовить множество вкусных блюд. Одним из таких вариантов являются трубочки из лаваша, которые удивят вас хрустящей текстурой и нежным вкусом. Этот рецепт прост и быстр, идеально подходит для тех, кто хочет порадовать близких чем-то новым и вкусным.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш

Как приготовить трубочки из лаваша

Ингредиенты:

3 яйца

180 г твёрдого сыра

150 г сметаны

зелень, соль, перец по вкусу

большие листы лаваша

растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

Сварите яйца вкрутую, очистите их от скорлупы и натрите на тёрке.

Натрите сыр и смешайте его с тёртыми яйцами.

Натрите сыр и смешайте его с тёртыми яйцами. Добавьте в смесь соль, перец, рубленую зелень и сметану. Тщательно перемешайте — получится начинка.

Возьмите крупный лист лаваша и разрежьте его на прямоугольники размером 13-17 см.

Выложите начинку на край прямоугольника и сверните его в трубочку.

Разогрейте сковороду, смажьте её маслом и обжарьте трубочки с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые трубочки из лаваша получаются аппетитными, с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Это блюдо прекрасно подойдёт для завтрака или лёгкого перекуса. Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

