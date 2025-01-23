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Топ-10 вкуснейших десертов с заварным кремом

2:40
Еда

1. Эклеры. Эклеры — классические французские пирожные, состоящие из заварного теста и наполненные заварным кремом. После выпекания эклеров их разрезают пополам и наполняют кремом, а сверху покрывают шоколадной глазурью.

Шоколадные эклеры
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадные эклеры

2. Наполеон. Для приготовления торта "Наполеон" слои слоеного теста промазываются заварным кремом. Это классический русский десерт, который всегда пользуется популярностью.

3. Торт "Медовик". Хотя традиционный медовый торт готовится с масляным кремом, некоторые вариации включают использование заварного крема между слоями медовых коржей. Это придает торту нежность и легкую сладость.

4. Пирог с яблоками и заварным кремом. Начинку из яблок можно сочетать с заварным кремом в открытом пироге. Крем добавляется поверх яблочной начинки перед запеканием, создавая красивый золотистый верх.

5. Профитроли. Профитроли — маленькие круглые булочки из заварного теста, которые можно наполнить заварным кремом. Их часто подают как закуску или десерт, посыпав сахарной пудрой.

6. Крем-брюле. Крем-брюле можно сделать на основе заварного крема, добавив карамельную корочку сверху. Это придаст десерту характерную хрустящую текстуру.

7. Французский флан. Флан — это французский десерт, похожий на заварной крем, но с добавлением большего количества яиц и сахара. Он запекается в духовке до образования легкой карамелизированной корочки.

8. Булочки с заварным кремом. Булочки из дрожжевого теста можно наполнить заварным кремом и украсить сахарной помадкой или глазурью. Это отличный вариант для завтрака или перекуса.

9. Тарталетки с фруктами и заварным кремом. В тарталетках из песочного теста можно разместить слой заварного крема, а сверху выложить свежие фрукты, такие как клубника, киви, манго или ананас. Такой десерт выглядит очень аппетитно и свежо.

10. Парфе. Парфе — многослойный десерт, состоящий из слоев мороженого, фруктов и крема. Заварной крем может стать отличным дополнением к этому десерту, придавая ему насыщенный вкус.

Эти десерты подойдут как для праздничного стола, так и для повседневного чаепития.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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