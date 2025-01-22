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Оладьи по-новому: секреты идеального сочетания колбасы и сыра

1:31
Еда

Устали от привычных оладий? Тогда попробуйте новый вариант — оладьи с колбасно-сырной начинкой! Это не только вкусный и сытный завтрак, но и блюдо, которое выглядит невероятно аппетитно в разрезе.

Оладьи
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Чтобы приготовить такие оладьи, начните с теста. Возьмите глубокую ёмкость, влейте в неё половину стакана кефира и разбейте одно яйцо. Тщательно перемешайте, затем добавьте 100 граммов просеянной муки, половину чайной ложки пищевой соды, а также щепотку соли и сахарного песка. Снова тщательно перемешайте ингредиенты до однородного состояния. Получившееся тесто оставьте на четверть часа, чтобы оно немного подошло.

Пока тесто настаивается, подготовьте начинку. Нарежьте варёную колбасу тонкими кружочками (всего получится около восьми) и подготовьте четыре пластиночки сыра.

Далее нагрейте сковороду и вылейте на неё часть теста, формируя четыре небольшие лепёшки. На каждую из них положите кружочек колбасы, сверху — пластинку сыра, а затем ещё один кружочек колбасы. Получившиеся "конструкции" залейте оставшимся тестом так, чтобы начинка полностью покрылась.

Теперь осталось лишь обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи с колбасно-сырной начинкой порадуют вас насыщенным вкусом и красивым внешним видом, станут отличным началом дня!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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