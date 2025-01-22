Салат из морской капусты, который станет хитом на любом столе: готовится за минуты

Салат из морской капусты — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно быстро приготовить в любое время года. Он прекрасно подойдет для ужина (включая поздние часы) или в качестве закуски на праздничный стол.
Перед готовкой тщательно откиньте консервированную морскую капусту на сито, чтобы слить лишнюю жидкость. Если кусочки слишком длинные, аккуратно укоротите их с помощью ножа или ножниц, как советует YouTube-канал "ДЮША на кухне".
Нарежьте огурец тонкими кружками или полукольцами, а яйца мелко порежьте на кубики. В глубокой чаше соедините все ингредиенты, добавив к ним полукольца лука. Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком, приправив солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте.
Переложите салат на сервировочное блюдо и, если хотите, украсьте мелко нарезанной зеленью и консервированной кукурузой.
Морска́я капу́ста — пищевой продукт из бурых водорослей ламинария.
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