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Салат из морской капусты, который станет хитом на любом столе: готовится за минуты

1:19
Еда

Салат из морской капусты — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно быстро приготовить в любое время года. Он прекрасно подойдет для ужина (включая поздние часы) или в качестве закуски на праздничный стол.

морская капуста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
морская капуста

Ингредиенты

  • морская капуста
  • свежий огурец
  • варёные куриные яйца
  • репчатый лук
  • оливковое масло
  • немного лимонного сока
  • соль и перец по вкусу
  • для украшения используйте консервированную кукурузу и немного зелени (петрушку или укроп).

Способ приготовления

Перед готовкой тщательно откиньте консервированную морскую капусту на сито, чтобы слить лишнюю жидкость. Если кусочки слишком длинные, аккуратно укоротите их с помощью ножа или ножниц, как советует YouTube-канал "ДЮША на кухне".

Нарежьте огурец тонкими кружками или полукольцами, а яйца мелко порежьте на кубики. В глубокой чаше соедините все ингредиенты, добавив к ним полукольца лука. Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком, приправив солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте.

Переложите салат на сервировочное блюдо и, если хотите, украсьте мелко нарезанной зеленью и консервированной кукурузой.

Уточнения

Морска́я капу́ста — пищевой продукт из бурых водорослей ламинария.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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