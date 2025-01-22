Салат из морской капусты, который станет хитом на любом столе: готовится за минуты

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из морской капусты — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно быстро приготовить в любое время года. Он прекрасно подойдет для ужина (включая поздние часы) или в качестве закуски на праздничный стол.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain морская капуста

Ингредиенты

морская капуста

свежий огурец

варёные куриные яйца

репчатый лук

оливковое масло

немного лимонного сока

соль и перец по вкусу

для украшения используйте консервированную кукурузу и немного зелени (петрушку или укроп).

Способ приготовления

Перед готовкой тщательно откиньте консервированную морскую капусту на сито, чтобы слить лишнюю жидкость. Если кусочки слишком длинные, аккуратно укоротите их с помощью ножа или ножниц, как советует YouTube-канал "ДЮША на кухне".

Нарежьте огурец тонкими кружками или полукольцами, а яйца мелко порежьте на кубики. В глубокой чаше соедините все ингредиенты, добавив к ним полукольца лука. Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком, приправив солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте.

Переложите салат на сервировочное блюдо и, если хотите, украсьте мелко нарезанной зеленью и консервированной кукурузой.

Уточнения

Морска́я капу́ста — пищевой продукт из бурых водорослей ламинария.

