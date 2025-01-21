Ешь мясо и стройней: шеф-повар дала рецепт полезного блюда

Шеф-повар Бенита Стрельченко дала рецепт полезных и очень вкусных котлет.
Вам понадобится: 500 г нежирного фарша из курицы или индейки; пол стакана овсяных хлопьев; яйцо; четверть стакана мелко нарезанного лука и четверть стакана мелко нарезанной свежей петрушки.
Подготовьте чайную ложку чесночного порошка, паприки и одну-две столовые ложки оливкового масла (или масла гхи) для жарки. Соль и перец добавьте по вкусу.
Как готовить?
"Подавайте сочные котлеты с гарниром из овощей или салатом для полноценного здорового питания", — цитирует повара "СЭ".
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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