Ешь мясо и стройней: шеф-повар дала рецепт полезного блюда

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар Бенита Стрельченко дала рецепт полезных и очень вкусных котлет.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Вам понадобится: 500 г нежирного фарша из курицы или индейки; пол стакана овсяных хлопьев; яйцо; четверть стакана мелко нарезанного лука и четверть стакана мелко нарезанной свежей петрушки.

Подготовьте чайную ложку чесночного порошка, паприки и одну-две столовые ложки оливкового масла (или масла гхи) для жарки. Соль и перец добавьте по вкусу.

Как готовить?

Для начала смешайте в большой миске фарш, овсяные хлопья, яйцо, лук, петрушку, чесночный порошок, паприку, соль и перец.

Затем хорошо всю эту массу перемешайте, пока все ингредиенты не будут равномерно распределены.

Разделите смесь на восемь равных частей и сформируйте из каждой лепешку.

Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и добавить оливковое масло (или масло гхи). Как только оно нагреется, положите котлеты на сковороду и жарьте их по 5-6 минут с каждой стороны либо пока они не станут золотисто-коричневыми.

Также котлеты можно приготовить на пару.

"Подавайте сочные котлеты с гарниром из овощей или салатом для полноценного здорового питания", — цитирует повара "СЭ".

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

