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Ешь мясо и стройней: шеф-повар дала рецепт полезного блюда

1:26
Еда

Шеф-повар Бенита Стрельченко дала рецепт полезных и очень вкусных котлет.

Котлеты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Вам понадобится: 500 г нежирного фарша из курицы или индейки; пол стакана овсяных хлопьев; яйцо; четверть стакана мелко нарезанного лука и четверть стакана мелко нарезанной свежей петрушки.

Подготовьте чайную ложку чесночного порошка, паприки и одну-две столовые ложки оливкового масла (или масла гхи) для жарки. Соль и перец добавьте по вкусу.

Как готовить?

  • Для начала смешайте в большой миске фарш, овсяные хлопья, яйцо, лук, петрушку, чесночный порошок, паприку, соль и перец.
  • Затем хорошо всю эту массу перемешайте, пока все ингредиенты не будут равномерно распределены.
  • Разделите смесь на восемь равных частей и сформируйте из каждой лепешку.
  • Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и добавить оливковое масло (или масло гхи). Как только оно нагреется, положите котлеты на сковороду и жарьте их по 5-6 минут с каждой стороны либо пока они не станут золотисто-коричневыми.
  • Также котлеты можно приготовить на пару.

"Подавайте сочные котлеты с гарниром из овощей или салатом для полноценного здорового питания", — цитирует повара "СЭ".

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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