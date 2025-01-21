Вкусный и полезный десерт от повара: как приготовить пряники с овсянкой?

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Повар Наталья Стеклова рассказала, как быстро приготовить вкусные и полезные пряники с овсянкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Имбирные пряники

Вам понадобятся

100 г измельченных овсяных хлопьев

50 г рисовой муки

1 яйцо

Размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло (25 г)

Мед — 20 г

Разрыхлитель — 5 г

Смесь пряностей — 10 г

Щепотка соли и орехи по вкусу.

Рецепт

Взбейте миксером яйцо, мед и соль до образования пены. Добавьте к полученной массе овсяные хлопья, муку, масло и орехи по желанию. Лопаткой замесите тесто, оно должно получиться очень липким. Накройте пленкой миску с тестом и дайте полежать в холодильнике 10-15 минут. Достаньте тесто из холодильника и сформируйте пряники. Чтобы тесто не липло к рукам, смочите их холодной водой, пишет "СЭ". После этого нужно выложить пряники на пекарскую бумагу или силиконовый коврик и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.

Уточнения

Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.

