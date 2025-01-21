Вкусный и полезный десерт от повара: как приготовить пряники с овсянкой?
1:13
Повар Наталья Стеклова рассказала, как быстро приготовить вкусные и полезные пряники с овсянкой.
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Имбирные пряники
Вам понадобятся
- 100 г измельченных овсяных хлопьев
- 50 г рисовой муки
- 1 яйцо
- Размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло (25 г)
- Мед — 20 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Смесь пряностей — 10 г
- Щепотка соли и орехи по вкусу.
Рецепт
- Взбейте миксером яйцо, мед и соль до образования пены.
- Добавьте к полученной массе овсяные хлопья, муку, масло и орехи по желанию.
- Лопаткой замесите тесто, оно должно получиться очень липким.
- Накройте пленкой миску с тестом и дайте полежать в холодильнике 10-15 минут.
- Достаньте тесто из холодильника и сформируйте пряники. Чтобы тесто не липло к рукам, смочите их холодной водой, пишет "СЭ".
- После этого нужно выложить пряники на пекарскую бумагу или силиконовый коврик и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.
Уточнения
Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру