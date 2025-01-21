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Вкусный и полезный десерт от повара: как приготовить пряники с овсянкой?

1:13
Еда

Повар Наталья Стеклова рассказала, как быстро приготовить вкусные и полезные пряники с овсянкой.

Имбирные пряники
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Имбирные пряники

Вам понадобятся

  • 100 г измельченных овсяных хлопьев
  • 50 г рисовой муки
  • 1 яйцо
  • Размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло (25 г)
  • Мед — 20 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Смесь пряностей — 10 г
  • Щепотка соли и орехи по вкусу.

Рецепт

  1. Взбейте миксером яйцо, мед и соль до образования пены.
  2. Добавьте к полученной массе овсяные хлопья, муку, масло и орехи по желанию.
  3. Лопаткой замесите тесто, оно должно получиться очень липким.
  4. Накройте пленкой миску с тестом и дайте полежать в холодильнике 10-15 минут.
  5. Достаньте тесто из холодильника и сформируйте пряники. Чтобы тесто не липло к рукам, смочите их холодной водой, пишет "СЭ".
  6. После этого нужно выложить пряники на пекарскую бумагу или силиконовый коврик и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.

Уточнения

Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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