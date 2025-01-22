Сырники с шоколадом: десерт, который покорит сердце

Cырники — любимое лакомство многих, но что если добавить в них шоколад? Этот рецепт перевернёт ваше представление о классическом десерте. Приготовление простое, а результат удивит даже искушённых сладкоежек.
Творог разомните вилкой, чтобы он стал однородным. Добавьте яйца, сахар и соль, хорошо перемешайте. Постепенно вводите муку, пока масса не станет мягкой и эластичной.
Разделите тесто на небольшие кусочки. Каждый кусочек расплющите в лепёшку, положите внутрь кусочек шоколада и тщательно закройте края, придавая форму шара или лепёшки.
Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте сырники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Готовые сырники можно посыпать сахарной пудрой, украсить ягодами или подать со сметаной.
Шоколад внутри расплавится и станет нежной начинкой, которая идеально сочетается с мягким творожным тестом.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.