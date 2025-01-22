Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы с волосами и кожей: это может быть дефицит белка
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Занятия спортом принесут пользу только при соблюдении одного важного условия
45 китов пострадали от рыболовных сетей: что делать дальше
Глубокое очищение и ещё два секрета: три шага к волосам, которые остаются чистыми надолго
Как создать уютную атмосферу в спальне — 5 советов
Фары засверкают, но ненадолго: почему WD-40 — это не решение
За 36 тысяч рублей можно слетать из Москвы в Милан и обратно
Шейхи спасают бокс: какие планы у главного промоутера планеты на 2025 год?

Сырники с шоколадом: десерт, который покорит сердце

1:29
Еда

Cырники — любимое лакомство многих, но что если добавить в них шоколад? Этот рецепт перевернёт ваше представление о классическом десерте. Приготовление простое, а результат удивит даже искушённых сладкоежек.

Сырники
Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырники

Ингредиенты

  • Творог (жирный, без лишней влаги) — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Мука — 3-4 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Шоколад (молочный или горький) — 50-70 г
  • Растительное масло — для жарки

Как готовить

Готовим тесто

Творог разомните вилкой, чтобы он стал однородным. Добавьте яйца, сахар и соль, хорошо перемешайте. Постепенно вводите муку, пока масса не станет мягкой и эластичной.

Формируем сырники

Разделите тесто на небольшие кусочки. Каждый кусочек расплющите в лепёшку, положите внутрь кусочек шоколада и тщательно закройте края, придавая форму шара или лепёшки.

Жарим до румяной корочки

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте сырники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Подача

Готовые сырники можно посыпать сахарной пудрой, украсить ягодами или подать со сметаной.

Шоколад внутри расплавится и станет нежной начинкой, которая идеально сочетается с мягким творожным тестом.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Авто
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Последние материалы
Проблемы с волосами и кожей: это может быть дефицит белка
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Занятия спортом принесут пользу только при соблюдении одного важного условия
45 китов пострадали от рыболовных сетей: что делать дальше
Глубокое очищение и ещё два секрета: три шага к волосам, которые остаются чистыми надолго
Как создать уютную атмосферу в спальне — 5 советов
Фары засверкают, но ненадолго: почему WD-40 — это не решение
За 36 тысяч рублей можно слетать из Москвы в Милан и обратно
Шейхи спасают бокс: какие планы у главного промоутера планеты на 2025 год?
Вредители и болезни: как защитить свою рассаду от желтения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.