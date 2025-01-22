Сырники с шоколадом: десерт, который покорит сердце

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Cырники — любимое лакомство многих, но что если добавить в них шоколад? Этот рецепт перевернёт ваше представление о классическом десерте. Приготовление простое, а результат удивит даже искушённых сладкоежек.

Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырники

Ингредиенты

Творог (жирный, без лишней влаги) — 500 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Мука — 3-4 ст. л.

Щепотка соли

Шоколад (молочный или горький) — 50-70 г

Растительное масло — для жарки

Как готовить

Готовим тесто

Творог разомните вилкой, чтобы он стал однородным. Добавьте яйца, сахар и соль, хорошо перемешайте. Постепенно вводите муку, пока масса не станет мягкой и эластичной.

Формируем сырники

Разделите тесто на небольшие кусочки. Каждый кусочек расплющите в лепёшку, положите внутрь кусочек шоколада и тщательно закройте края, придавая форму шара или лепёшки.

Жарим до румяной корочки

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте сырники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Подача

Готовые сырники можно посыпать сахарной пудрой, украсить ягодами или подать со сметаной.

Шоколад внутри расплавится и станет нежной начинкой, которая идеально сочетается с мягким творожным тестом.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

