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Приготовьте костный бульон, который уменьшает остеопороз и имеет противовоспалительные свойства

2:34
Еда

Исследования

Ученые в своих исследованиях опираются не только на теоретические данные, но и проводят практические тесты — на этот раз на животных. Здесь стало ясно, что со временем у них начали исчезать проблемы с воспалительными заболеваниями и даже остеопорозом. Если это работает на животных, очевидно, что такой продукт будет иметь аналогичные эффекты и на человеческий организм. 

Куриный бульон
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куриный бульон

Коллаген и другие вещества

Полезные свойства костного бульона обусловлены содержанием многих полезных веществ, среди которых одно из первых мест занимает коллаген, являющийся основным строительным материалом соединительных тканей, полезным для суставов и их безболезненной подвижности, а также для здоровья кожи и волос. Глюкозамин и хондроитин (как известно из телевизионной рекламы) помогают регенерации суставов, и именно эти вещества содержатся в бульоне.

Минералы для костей

Помимо других полезных веществ и элементов, воспаление в организме помогает устранить аминокислоты, которые предлагает нам бульон в довольно большом количестве. Речь идет прежде всего о глицине, глутамине и пролине. Однако это далеко не все, что могут предложить обычные правильно сваренные кости.

Содержание минеральных веществ, таких как кальций, магний и фосфор, являются важными элементами, которые помогают поддерживать прочность и соответствующую структуру костей даже в пожилом возрасте. 

Кости, овощи, специи и главное — время

Сначала соберите достаточное количество костей (минимум один, но лучше два килограмма). Это могут быть говяжьи, свиные или куриные кости, важно убедиться, что на них есть хрящи. Они очень важны для нас.

Для правильного бульона добавьте классическую овощную приправу: морковь, сельдерей и петрушку, а также лук и несколько зубчиков чеснока. В кастрюле приправьте все солью, перцем и травами по своему вкусу.

Чтобы из костей выделилось максимальное количество минералов, добавьте в кастрюлю две столовые ложки уксуса (лучше яблочного). Теперь просто добавьте достаточно воды и начинайте медленное варение, которое должно длиться минимум 12 часов.

Кости вовсе не обязательно класть в кастрюлю сырыми, но если их запекать в духовке хотя бы полчаса-час перед варкой, бульон приобретет дополнительный вкус. 

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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