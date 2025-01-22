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Просто и быстро! Как приготовить заварной крем

1:29
Еда

Ингредиенты

  1. Молоко – 500 мл.
  2. Яйца – 2 шт.
  3. Сахар – 100 г.
  4. Мука – 40 г (или кукурузный крахмал).
  5. Ванильный сахар – 10 г.

Приготовление

1. Подготовка молока. В кастрюле доведите до кипения молоко вместе с ванильным сахаром. Уменьшите огонь и оставьте молоко горячим.

крем
Фото: Own work by Deepesh chadha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
крем

2. Яичная смесь. В отдельной миске взбейте яйца с обычным сахаром до однородной массы. Затем добавьте муку (или крахмал), продолжая взбивать, чтобы избежать комочков.

3. Заваривание. Постепенно влейте горячее молоко в яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Важно делать это медленно, чтобы яйца не свернулись.

4. Варим крем. Перелейте получившуюся массу обратно в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не загустеет. Крем готов, когда он станет густым и гладким.

5. Охлаждение. Снимите крем с огня и дайте ему немного остыть при комнатной температуре. Можно накрыть поверхность крема пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование корочки.

Заварной крем готов к использованию! Его можно подавать сразу же или использовать для начинки пирожных, тортов или других десертов.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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