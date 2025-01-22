Просто и быстро! Как приготовить заварной крем

1. Подготовка молока. В кастрюле доведите до кипения молоко вместе с ванильным сахаром. Уменьшите огонь и оставьте молоко горячим.
2. Яичная смесь. В отдельной миске взбейте яйца с обычным сахаром до однородной массы. Затем добавьте муку (или крахмал), продолжая взбивать, чтобы избежать комочков.
3. Заваривание. Постепенно влейте горячее молоко в яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Важно делать это медленно, чтобы яйца не свернулись.
4. Варим крем. Перелейте получившуюся массу обратно в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не загустеет. Крем готов, когда он станет густым и гладким.
5. Охлаждение. Снимите крем с огня и дайте ему немного остыть при комнатной температуре. Можно накрыть поверхность крема пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование корочки.
Заварной крем готов к использованию! Его можно подавать сразу же или использовать для начинки пирожных, тортов или других десертов.
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
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