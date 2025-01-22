Легкий десерт для стройности: как запечь идеальные кексы

Как сделать диетические кексы вкусными и не нарушить режим питания? Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто следит за весом, но не готов отказываться от сладкого.
Диетические кексы отличаются от обычных лишь в подборе ингредиентов. Вместо привычной муки используются овсяные хлопья, а обычный творог заменяется на обезжиренный. Такой подход делает десерт менее калорийным, но при этом сохраняет насыщенный вкус.
Необходимые ингредиенты для 6 кексиков:
Пошаговая инструкция
Подготовка духовки. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы она была готова к выпечке.
Замачивание овсянки. Овсяные хлопья замочите в воде, чтобы они набухли и стали мягкими.
Смешивание ингредиентов. Пока хлопья набухают, смешайте обезжиренный творог с яйцом до однородной массы.
Добавление остальных компонентов. К творогу добавьте разрыхлитель, замоченные овсяные хлопья и сахарозаменитель. Тщательно перемешайте, чтобы добиться равномерной консистенции.
Выпекание. Наполните формочки для кексов тестом и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте около 15-20 минут до готовности.
Идеи для украшения
Готовые кексы можно украсить ягодами или орехами по вкусу. Они не только придадут десерту красивый вид, но и добавят дополнительный аромат.
Эти простые шаги помогут вам приготовить вкусные и полезные кексы, которые порадуют вас и не повлияют на диету.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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