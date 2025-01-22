Легкий десерт для стройности: как запечь идеальные кексы

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Как сделать диетические кексы вкусными и не нарушить режим питания? Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто следит за весом, но не готов отказываться от сладкого.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ яичные кексы

В чем особенность рецепта

Диетические кексы отличаются от обычных лишь в подборе ингредиентов. Вместо привычной муки используются овсяные хлопья, а обычный творог заменяется на обезжиренный. Такой подход делает десерт менее калорийным, но при этом сохраняет насыщенный вкус.

Необходимые ингредиенты для 6 кексиков:

1 пачка обезжиренного творога (200 г)

3 столовые ложки овсяных хлопьев

1 яйцо

120 г сахарозаменителя (по вкусу)

1 чайная ложка разрыхлителя теста

Пошаговая инструкция

Подготовка духовки. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы она была готова к выпечке.

Замачивание овсянки. Овсяные хлопья замочите в воде, чтобы они набухли и стали мягкими.

Смешивание ингредиентов. Пока хлопья набухают, смешайте обезжиренный творог с яйцом до однородной массы.

Добавление остальных компонентов. К творогу добавьте разрыхлитель, замоченные овсяные хлопья и сахарозаменитель. Тщательно перемешайте, чтобы добиться равномерной консистенции.

Выпекание. Наполните формочки для кексов тестом и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте около 15-20 минут до готовности.

Идеи для украшения

Готовые кексы можно украсить ягодами или орехами по вкусу. Они не только придадут десерту красивый вид, но и добавят дополнительный аромат.

Эти простые шаги помогут вам приготовить вкусные и полезные кексы, которые порадуют вас и не повлияют на диету.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

