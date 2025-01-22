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Легкий десерт для стройности: как запечь идеальные кексы

1:57
Еда

Как сделать диетические кексы вкусными и не нарушить режим питания? Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто следит за весом, но не готов отказываться от сладкого.

яичные кексы
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
яичные кексы

В чем особенность рецепта

Диетические кексы отличаются от обычных лишь в подборе ингредиентов. Вместо привычной муки используются овсяные хлопья, а обычный творог заменяется на обезжиренный. Такой подход делает десерт менее калорийным, но при этом сохраняет насыщенный вкус.

Необходимые ингредиенты для 6 кексиков:

  • 1 пачка обезжиренного творога (200 г)
  • 3 столовые ложки овсяных хлопьев
  • 1 яйцо
  • 120 г сахарозаменителя (по вкусу)
  • 1 чайная ложка разрыхлителя теста

Пошаговая инструкция

Подготовка духовки. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы она была готова к выпечке.

Замачивание овсянки. Овсяные хлопья замочите в воде, чтобы они набухли и стали мягкими.

Смешивание ингредиентов. Пока хлопья набухают, смешайте обезжиренный творог с яйцом до однородной массы.

Добавление остальных компонентов. К творогу добавьте разрыхлитель, замоченные овсяные хлопья и сахарозаменитель. Тщательно перемешайте, чтобы добиться равномерной консистенции.

Выпекание. Наполните формочки для кексов тестом и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте около 15-20 минут до готовности.

Идеи для украшения

Готовые кексы можно украсить ягодами или орехами по вкусу. Они не только придадут десерту красивый вид, но и добавят дополнительный аромат.

Эти простые шаги помогут вам приготовить вкусные и полезные кексы, которые порадуют вас и не повлияют на диету.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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