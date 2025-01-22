Пирог-перевертыш с карамельной корочкой за 20 минут

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог станет любимым десертом для всей семьи. Он невероятно вкусный, с аппетитной карамельной корочкой, а главное — готовится быстро и без особых усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с мясом

Какие продукты понадобятся

Для теста:

2 яйца

180 мл кефира

1 пакетик разрыхлителя

130-150 г сахара

4 столовые ложки растительного масла

300 г пшеничной муки

Для начинки:

2-3 крупных яблока

2-3 столовые ложки сахара

Как приготовить

Шаг 1: Замешиваем тесто

В миске смешайте яйца с кефиром, взбейте венчиком. Затем добавьте растительное масло и сахар, размешивайте до полного растворения сахара. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая, чтобы тесто получилось однородным.

Шаг 2: Подготавливаем яблоки

Нарежьте яблоки тонкими дольками.

Шаг 3: Подготавливаем сковороду

Используйте антипригарную сковороду с толстым дном. Обмажьте её стенки сливочным маслом и равномерно посыпьте сахаром дно. Затем выложите яблоки и залейте их тестом.

Сколько готовить

Первый этап:

Закройте сковороду крышкой и поставьте её на огонь чуть меньше среднего. Через 5 минут уменьшите огонь и готовьте ещё 15 минут.

Второй этап:

Переверните пирог. Для этого накройте сковороду широкой тарелкой, прижмите и аккуратно переверните. Верните пирог на сковороду и готовьте ещё 5 минут.

Теперь пирог готов! Достаньте его, дайте немного остыть и наслаждайтесь изумительным десертом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

