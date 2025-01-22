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Пирог-перевертыш с карамельной корочкой за 20 минут

1:45
Еда

Этот пирог станет любимым десертом для всей семьи. Он невероятно вкусный, с аппетитной карамельной корочкой, а главное — готовится быстро и без особых усилий.

Пирог с мясом
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог с мясом

Какие продукты понадобятся

Для теста:

  • 2 яйца
  • 180 мл кефира
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 130-150 г сахара
  • 4 столовые ложки растительного масла
  • 300 г пшеничной муки
  • Для начинки:
  • 2-3 крупных яблока
  • 2-3 столовые ложки сахара

Как приготовить

Шаг 1: Замешиваем тесто

В миске смешайте яйца с кефиром, взбейте венчиком. Затем добавьте растительное масло и сахар, размешивайте до полного растворения сахара. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая, чтобы тесто получилось однородным.

Шаг 2: Подготавливаем яблоки

Нарежьте яблоки тонкими дольками.

Шаг 3: Подготавливаем сковороду

Используйте антипригарную сковороду с толстым дном. Обмажьте её стенки сливочным маслом и равномерно посыпьте сахаром дно. Затем выложите яблоки и залейте их тестом.

Сколько готовить

Первый этап:

Закройте сковороду крышкой и поставьте её на огонь чуть меньше среднего. Через 5 минут уменьшите огонь и готовьте ещё 15 минут.

Второй этап:

Переверните пирог. Для этого накройте сковороду широкой тарелкой, прижмите и аккуратно переверните. Верните пирог на сковороду и готовьте ещё 5 минут.
Теперь пирог готов! Достаньте его, дайте немного остыть и наслаждайтесь изумительным десертом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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