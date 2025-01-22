Пирог-перевертыш с карамельной корочкой за 20 минут

Этот пирог станет любимым десертом для всей семьи. Он невероятно вкусный, с аппетитной карамельной корочкой, а главное — готовится быстро и без особых усилий.
Какие продукты понадобятся
Для теста:
Как приготовить
Шаг 1: Замешиваем тесто
В миске смешайте яйца с кефиром, взбейте венчиком. Затем добавьте растительное масло и сахар, размешивайте до полного растворения сахара. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая, чтобы тесто получилось однородным.
Шаг 2: Подготавливаем яблоки
Нарежьте яблоки тонкими дольками.
Шаг 3: Подготавливаем сковороду
Используйте антипригарную сковороду с толстым дном. Обмажьте её стенки сливочным маслом и равномерно посыпьте сахаром дно. Затем выложите яблоки и залейте их тестом.
Сколько готовить
Первый этап:
Закройте сковороду крышкой и поставьте её на огонь чуть меньше среднего. Через 5 минут уменьшите огонь и готовьте ещё 15 минут.
Второй этап:
Переверните пирог. Для этого накройте сковороду широкой тарелкой, прижмите и аккуратно переверните. Верните пирог на сковороду и готовьте ещё 5 минут.
Теперь пирог готов! Достаньте его, дайте немного остыть и наслаждайтесь изумительным десертом.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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