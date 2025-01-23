Отбивные из филе курицы или индейки на скорую руку: быстро, вкусно, полезно

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Отбивные из филе индейки или курицы — это отличный вариант для быстрого и сытного обеда или ужина. Они готовятся просто и буквально за считанные минуты, а результат превзойдёт все ожидания.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отбивные

Ингредиенты:

Филе индейки или курицы — 200–300 г;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — для панировки;

по одной щепотке соли и перца;

Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Нарежьте филе на порционные кусочки. Отбейте мясо кухонным молотком, чтобы оно стало более мягким и нежным. Посолите и поперчите отбивные по вкусу. Взбейте яйцо вилкой в небольшой миске. Обваляйте каждый кусочек мяса сначала в яйце, а затем в муке с обеих сторон. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте отбивные на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые отбивные можно подавать с любым гарниром или свежими овощами.

Уточнения

Свиная отбивная (пол. kotlet schabowy) — котлета из свиной корейки (с подкожным жиром до 1,5 см) в панировке.

