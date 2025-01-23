Отбивные из филе курицы или индейки на скорую руку: быстро, вкусно, полезно

Отбивные из филе индейки или курицы — это отличный вариант для быстрого и сытного обеда или ужина. Они готовятся просто и буквально за считанные минуты, а результат превзойдёт все ожидания.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовые отбивные можно подавать с любым гарниром или свежими овощами.
Свиная отбивная (пол. kotlet schabowy) — котлета из свиной корейки (с подкожным жиром до 1,5 см) в панировке.
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