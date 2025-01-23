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Отбивные из филе курицы или индейки на скорую руку: быстро, вкусно, полезно

1:04
Еда

Отбивные из филе индейки или курицы — это отличный вариант для быстрого и сытного обеда или ужина. Они готовятся просто и буквально за считанные минуты, а результат превзойдёт все ожидания.

Отбивные
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отбивные

Ингредиенты:  

  • Филе индейки или курицы — 200–300 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Мука — для панировки;
  • по одной щепотке соли и перца;
  • Растительное масло — для жарки.

Приготовление:  

  1. Нарежьте филе на порционные кусочки.
  2. Отбейте мясо кухонным молотком, чтобы оно стало более мягким и нежным.
  3. Посолите и поперчите отбивные по вкусу.
  4. Взбейте яйцо вилкой в небольшой миске.
  5. Обваляйте каждый кусочек мяса сначала в яйце, а затем в муке с обеих сторон.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  7. Обжаривайте отбивные на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые отбивные можно подавать с любым гарниром или свежими овощами.

Уточнения

Свиная отбивная (пол. kotlet schabowy) — котлета из свиной корейки (с подкожным жиром до 1,5 см) в панировке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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