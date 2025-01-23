Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если рассада помидоров слишком хрупкая?
Эта бактерия обходит антибиотики: чем опасны домашние питомцы
Цены на красную икру продолжают снижаться
Почему ваши пароли под угрозой, даже если они сложные
Как правильно крутить руль: многие водители делают это не так
Микроиглы против старения: насколько это безопасно
20 ключевых вопросов, которые помогут выбрать идеальную квартиру
Внешние признаки дефицита коллагена и способы его восстановления
Экс-звезда UFC выбрала шест: Пейдж Ванзант рассказала о новом увлечении

Детокс-смузи для плоского живота: идеальный завтрак из кефира с полезными добавками

1:25
Еда

Начните свой день с питательного детокс-смузи, и вы почувствуете, как ваш живот становится более подтянутым! Этот напиток не только поможет вам избавиться от лишних килограммов, но и обогатит организм необходимыми витаминами и минералами. Он может стать идеальным завтраком, который даст вам энергию на весь день и улучшит пищеварение, пишет болгарское издание Dama.bg.

Смузи из ягод и бананов
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Смузи из ягод и бананов

Ингредиенты:

  • 7 штук чернослива,
  • 100 мл кипятка,
  • 1 ч. л. какао,
  • 1 ст. л. льняного масла (или льняного семени),
  • 4 ст. л. сухих овсяных хлопьев,
  • 1 стакан кефира.

Важно готовить этот смузи заранее, лучше всего вечером. Вот как его приготовить:

  1. Залейте 7 черносливин 100 мл кипятка и оставьте на ночь.
  2. Смешайте в отдельной емкости 1 чайную ложку какао, 1 столовую ложку льняного масла или измельченного льняного семени и 4 столовые ложки сухих овсяных хлопьев.
  3. Залейте эту смесь стаканом кефира.
  4. Нарежьте замоченный чернослив и добавьте в смузи.
  5. Поставьте напиток в холодильник на ночь, чтобы он настоялся.

Начните свой день с этого сытного и полезного смузи, и вы заметите, как ваше самочувствие улучшится, а живот станет более подтянутым!

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Наука и техника
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум Аудио 
Анастасия Волочкова высказалась о женихе дочери Ариадны
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова высказалась о женихе дочери Ариадны Аудио 
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде
Наука и техника
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Последние материалы
Как посадить авокадо из косточки: простой способ
Имбирь, перец и ананас: друзья худеющих или их враги?
Легкий рецепт трубочек из лаваша: хрустящая начинка, нежный вкус
Когда пора менять зимние шины на летние? Простая проверка
Трамп, санкции и туризм: что ждёт Кубу?
Трамп анонсировал высадку на Марс во время своего президентства
Мастер-класс: как приготовить идеальные тонкие блины с дырочками
Суд обязал Блиновскую выплатить 269 млн рублей банку
Почему в Госдуме РФ призвали СК расследовать смерть Лермонтова
Как отказ от фена влияет на здоровье ваших волос?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.