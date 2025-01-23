Детокс-смузи для плоского живота: идеальный завтрак из кефира с полезными добавками

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Начните свой день с питательного детокс-смузи, и вы почувствуете, как ваш живот становится более подтянутым! Этот напиток не только поможет вам избавиться от лишних килограммов, но и обогатит организм необходимыми витаминами и минералами. Он может стать идеальным завтраком, который даст вам энергию на весь день и улучшит пищеварение, пишет болгарское издание Dama.bg.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Смузи из ягод и бананов

Ингредиенты:

7 штук чернослива,

100 мл кипятка,

1 ч. л. какао,

1 ст. л. льняного масла (или льняного семени),

4 ст. л. сухих овсяных хлопьев,

1 стакан кефира.

Важно готовить этот смузи заранее, лучше всего вечером. Вот как его приготовить:

Залейте 7 черносливин 100 мл кипятка и оставьте на ночь. Смешайте в отдельной емкости 1 чайную ложку какао, 1 столовую ложку льняного масла или измельченного льняного семени и 4 столовые ложки сухих овсяных хлопьев. Залейте эту смесь стаканом кефира. Нарежьте замоченный чернослив и добавьте в смузи. Поставьте напиток в холодильник на ночь, чтобы он настоялся.

Начните свой день с этого сытного и полезного смузи, и вы заметите, как ваше самочувствие улучшится, а живот станет более подтянутым!

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.





Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

