Детокс-смузи для плоского живота: идеальный завтрак из кефира с полезными добавками

Начните свой день с питательного детокс-смузи, и вы почувствуете, как ваш живот становится более подтянутым! Этот напиток не только поможет вам избавиться от лишних килограммов, но и обогатит организм необходимыми витаминами и минералами. Он может стать идеальным завтраком, который даст вам энергию на весь день и улучшит пищеварение, пишет болгарское издание Dama.bg.
Ингредиенты:
Важно готовить этот смузи заранее, лучше всего вечером. Вот как его приготовить:
Начните свой день с этого сытного и полезного смузи, и вы заметите, как ваше самочувствие улучшится, а живот станет более подтянутым!
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.
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