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Мастер-класс: как приготовить идеальные тонкие блины с дырочками

2:13
Еда

Блины — это классическое блюдо русской кухни, покоряющее своим нежным вкусом и привлекательным внешним видом. Тонкие блинчики с множеством мелких дырочек вызывают аппетит одним своим видом. Хотите научиться готовить идеальные блины? Мы подготовили для вас проверенный рецепт!

Блины
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 200 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью до образования однородной массы в глубокой миске.
  2. Влейте молоко, продолжая взбивать.
  3. Постепенно добавьте муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Если используете разрыхлитель, всыпьте его вместе с мукой.
  4. В конце добавьте растительное масло и хорошо перемешайте тесто.

Жарка блинов:

  • Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её небольшим количеством масла.
  • Аккуратно налейте тесто тонким слоем по всей поверхности сковороды.
  • Когда края блина начнут подрумяниваться и появятся пузыри, переверните его на другую сторону.
  • Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
  • Складывайте готовые блины стопкой на тарелку. Подавайте их с любимыми добавками.

Секреты идеальных блинов с дырочками:

  • Температура сковороды: Сковорода должна быть хорошо разогрета, чтобы тесто быстро покрылось дырочками.
  • Консистенция теста: Тесто должно быть достаточно жидким, но не водянистым. При необходимости добавьте немного молока.
  • Масло: Включение растительного масла в тесто предотвращает прилипание блинов и делает их более нежными.
  • Перемешивание: Тщательно перемешайте тесто после добавления муки, чтобы избежать комочков.

Для получения более воздушных блинов можно добавить немного гашеной соды. Используйте специальную блинную сковороду, обильно смазанную маслом, и готовьте на среднем огне для равномерного пропекания.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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