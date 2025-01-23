Мастер-класс: как приготовить идеальные тонкие блины с дырочками

Блины — это классическое блюдо русской кухни, покоряющее своим нежным вкусом и привлекательным внешним видом. Тонкие блинчики с множеством мелких дырочек вызывают аппетит одним своим видом. Хотите научиться готовить идеальные блины? Мы подготовили для вас проверенный рецепт!
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины
Ингредиенты:
Молоко — 500 мл
Яйца — 2 шт.
Мука — 200 г
Сахар — 2 ст. л.
Соль — щепотка
Растительное масло — 2 ст. л.
Разрыхлитель (по желанию) — 1 ч. л.
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью до образования однородной массы в глубокой миске.
Влейте молоко, продолжая взбивать.
Постепенно добавьте муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Если используете разрыхлитель, всыпьте его вместе с мукой.
В конце добавьте растительное масло и хорошо перемешайте тесто.
Жарка блинов:
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её небольшим количеством масла.
Аккуратно налейте тесто тонким слоем по всей поверхности сковороды.
Когда края блина начнут подрумяниваться и появятся пузыри, переверните его на другую сторону.
Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Складывайте готовые блины стопкой на тарелку. Подавайте их с любимыми добавками.
Секреты идеальных блинов с дырочками:
Температура сковороды: Сковорода должна быть хорошо разогрета, чтобы тесто быстро покрылось дырочками.
Консистенция теста: Тесто должно быть достаточно жидким, но не водянистым. При необходимости добавьте немного молока.
Масло: Включение растительного масла в тесто предотвращает прилипание блинов и делает их более нежными.
Перемешивание: Тщательно перемешайте тесто после добавления муки, чтобы избежать комочков.
Для получения более воздушных блинов можно добавить немного гашеной соды. Используйте специальную блинную сковороду, обильно смазанную маслом, и готовьте на среднем огне для равномерного пропекания.
Уточнения
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.