Из разряда проще не бывает: простой и вкусный салат с тунцом и овощами

Хотите приготовить быстрый и вкусный салат? Тогда этот рецепт точно для вас! Он не требует сложных ингредиентов и готовится за пару минут, но при этом порадует вас своим ярким вкусом и ароматом. В этом салате идеально сочетаются консервированный тунец, сладкая кукуруза, свежие огурцы и помидоры.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.