Из разряда проще не бывает: простой и вкусный салат с тунцом и овощами

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Хотите приготовить быстрый и вкусный салат? Тогда этот рецепт точно для вас! Он не требует сложных ингредиентов и готовится за пару минут, но при этом порадует вас своим ярким вкусом и ароматом. В этом салате идеально сочетаются консервированный тунец, сладкая кукуруза, свежие огурцы и помидоры.

Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат с тунцом и овощами

Ингредиенты:

Консервированный тунец (1 банка);

Консервированная кукуруза (1 банка);

Огурец (1-2 штуки, в зависимости от размера);

Помидор (1-2 штуки);

Оливковое масло;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Слейте жидкость из консервов с тунцом и кукурузой. Нарежьте огурец и помидор любым удобным способом. Соедините все ингредиенты в одной посуде. Добавьте оливковое масло, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь вкусом!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

