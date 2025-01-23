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Из разряда проще не бывает: простой и вкусный салат с тунцом и овощами

0:56
Еда

Хотите приготовить быстрый и вкусный салат? Тогда этот рецепт точно для вас! Он не требует сложных ингредиентов и готовится за пару минут, но при этом порадует вас своим ярким вкусом и ароматом. В этом салате идеально сочетаются консервированный тунец, сладкая кукуруза, свежие огурцы и помидоры.

Салат с тунцом и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат с тунцом и овощами

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец (1 банка);
  • Консервированная кукуруза (1 банка);
  • Огурец (1-2 штуки, в зависимости от размера);
  • Помидор (1-2 штуки);
  • Оливковое масло;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Слейте жидкость из консервов с тунцом и кукурузой.
  2. Нарежьте огурец и помидор любым удобным способом.
  3. Соедините все ингредиенты в одной посуде.
  4. Добавьте оливковое масло, посолите и поперчите по вкусу.
  5. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь вкусом!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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