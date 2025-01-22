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Как правильно заморозить томатную пасту для будущих блюд

1:27
Еда

После приготовления любимых блюд на кухне часто остаётся томатная паста, которую жалко выбрасывать. И правильно! Вместо того чтобы отправлять её в мусор, можно сохранить остатки, воспользовавшись простым методом замораживания.

томатная паста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
томатная паста

Почему стоит замораживать томатную пасту

Этот способ не только помогает экономить на покупке продуктов, но и имеет несколько других преимуществ:

  • Замороженная паста сохраняет насыщенный вкус, аромат и все полезные свойства.
  • Она упрощает приготовление: больше не нужно каждый раз открывать новую банку или упаковку.
  • Вы сэкономите время и силы на кухне, ведь паста уже будет готова к использованию.

Как правильно заморозить томатную пасту

Разделите пасту на порции.

С помощью ложки выложите небольшие порции пасты на лист бумаги для выпечки.

Уплотните порции.

Накройте пасту вторым листом пергамента и слегка придавите каждую порцию донышком стакана, чтобы она стала плоской. Такой формат не только ускорит заморозку, но и сэкономит место в морозильной камере.

Переложите в пакет.

После замерзания соберите порции в пакет с застёжкой или контейнер и отправьте их обратно в морозилку.

Теперь у вас всегда будет под рукой необходимое количество томатной пасты для приготовления соусов, супов или других блюд.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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