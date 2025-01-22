Как правильно заморозить томатную пасту для будущих блюд

После приготовления любимых блюд на кухне часто остаётся томатная паста, которую жалко выбрасывать. И правильно! Вместо того чтобы отправлять её в мусор, можно сохранить остатки, воспользовавшись простым методом замораживания.
Этот способ не только помогает экономить на покупке продуктов, но и имеет несколько других преимуществ:
Разделите пасту на порции.
С помощью ложки выложите небольшие порции пасты на лист бумаги для выпечки.
Уплотните порции.
Накройте пасту вторым листом пергамента и слегка придавите каждую порцию донышком стакана, чтобы она стала плоской. Такой формат не только ускорит заморозку, но и сэкономит место в морозильной камере.
Переложите в пакет.
После замерзания соберите порции в пакет с застёжкой или контейнер и отправьте их обратно в морозилку.
Теперь у вас всегда будет под рукой необходимое количество томатной пасты для приготовления соусов, супов или других блюд.
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.
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