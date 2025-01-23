Как приготовить нежный и сливочный тыквенный крем-суп за короткое время

Это блюдо готовится быстро и получается невероятно вкусным. Даже если вы не очень любите тыкву, этот крем-суп стоит того, чтобы его попробовать!
Для приготовления тыквенного крем-супа вам понадобятся:
Способ приготовления:
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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