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Как приготовить нежный и сливочный тыквенный крем-суп за короткое время

Еда

Это блюдо готовится быстро и получается невероятно вкусным. Даже если вы не очень любите тыкву, этот крем-суп стоит того, чтобы его попробовать!

Суп-пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Суп-пюре

Для приготовления тыквенного крем-супа вам понадобятся:

  • 200 мл молока;
  • 50 мл сливок;
  • 400 мл воды;
  • 1 кг тыквы, очищенной и нарезанной кусочками;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1/2 чайной ложки тёртого свежего имбиря;
  • 3 листа шалфея;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 чайная ложка чёрного перца.

Способ приготовления:

  1. Положите тыкву в воду и отварите до мягкости.
  2. Нагрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.
  3. Добавьте измельчённый чеснок и тушите ещё 1-2 минуты, пока не почувствуете его аромат.
  4. Измельчите лук, чеснок, тыкву и шалфей.
  5. Верните смесь на огонь, добавьте молоко, сливки, соль и перец.
  6. Доведите до кипения и снимите с огня.
  7. Подавайте тёплым, но не горячим, с гренками или гренками (по желанию — с небольшим количеством жидких кулинарных сливок).

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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