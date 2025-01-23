Как приготовить нежный и сливочный тыквенный крем-суп за короткое время

Это блюдо готовится быстро и получается невероятно вкусным. Даже если вы не очень любите тыкву, этот крем-суп стоит того, чтобы его попробовать!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Суп-пюре

Для приготовления тыквенного крем-супа вам понадобятся:

200 мл молока;

50 мл сливок;

400 мл воды;

1 кг тыквы, очищенной и нарезанной кусочками;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1/2 чайной ложки тёртого свежего имбиря;

3 листа шалфея;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка чёрного перца.

Способ приготовления:

Положите тыкву в воду и отварите до мягкости. Нагрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельчённый чеснок и тушите ещё 1-2 минуты, пока не почувствуете его аромат. Измельчите лук, чеснок, тыкву и шалфей. Верните смесь на огонь, добавьте молоко, сливки, соль и перец. Доведите до кипения и снимите с огня. Подавайте тёплым, но не горячим, с гренками или гренками (по желанию — с небольшим количеством жидких кулинарных сливок).

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.



Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



