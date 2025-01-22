Картофель или капуста: что добавить в щи первым

Во время приготовления щей у хозяйки может возникнуть важный вопрос: "Что добавить в суп первым — картофель или капусту?" Этот выбор имеет значение, ведь ошибка может привести к тому, что картофель останется сырым, а капуста — слишком хрустящей.
Если используете квашеную капусту
В этом случае картофель обязательно добавляется в кастрюлю раньше.
Причина проста: картофель медленно варится в кислой среде, которую создаёт квашеная капуста.
Если используете свежую капусту
Рассмотрите, какая у вас капуста: молодая или зрелая.
Молодая капуста с мягкими и тонкими листьями добавляется в суп позже картофеля, примерно за 7 минут до завершения приготовления.
Зрелая капуста более жёсткая, поэтому её закладывают одновременно с картофелем, чтобы оба ингредиента успели полностью приготовиться.
Соблюдение этих простых правил поможет вам приготовить идеальные щи, в которых овощи будут одинаково вкусными и правильно сваренными.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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