Вкусная и мягкая перловка: секрет приготовления

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите перловку, но не знаете, как её правильно готовить? Этот рецепт поможет вам приготовить её так, чтобы она стала мягкой, ароматной и невероятно вкусной.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Перловка с овощами

Как приготовить мягкую и нежную перловку

Шаг 1: Выберите правильную крупу

Не экономьте на качестве. Лучше всего использовать "Голландскую" перловку — она мягче обычной и готовится быстрее.

Шаг 2: Подготовьте крупу

Перед приготовлением перловку (1 стакан) нужно тщательно промыть и замочить на час в воде.

Шаг 3: Обжарьте овощи

Пока крупа отмокает, нарежьте и обжарьте на сковороде морковь и репчатый лук.

Шаг 4: Обжарьте перловку

Замоченную перловку откиньте на дуршлаг и дождитесь, пока стечёт вода. Затем обжарьте её на сковороде с 1 столовой ложкой растительного масла в течение 5-7 минут.

Шаг 5: Томите в духовке

Переложите обжаренную крупу в казан с крышкой. Добавьте приготовленные овощи и залейте всё четырьмя стаканами воды (соотношение крупы и воды 1:4). Поставьте казан в духовку и томите перловку два часа при температуре 170-180 градусов.

В результате вы получите невероятно мягкую, ароматную и насыщенную кашу. Такой перловкой ваши домочадцы будут наслаждаться каждый день!

Уточнения

Перло́вая крупа́ - вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.

