Вкусная и мягкая перловка: секрет приготовления

Любите перловку, но не знаете, как её правильно готовить? Этот рецепт поможет вам приготовить её так, чтобы она стала мягкой, ароматной и невероятно вкусной.
Шаг 1: Выберите правильную крупу
Не экономьте на качестве. Лучше всего использовать "Голландскую" перловку — она мягче обычной и готовится быстрее.
Шаг 2: Подготовьте крупу
Перед приготовлением перловку (1 стакан) нужно тщательно промыть и замочить на час в воде.
Шаг 3: Обжарьте овощи
Пока крупа отмокает, нарежьте и обжарьте на сковороде морковь и репчатый лук.
Шаг 4: Обжарьте перловку
Замоченную перловку откиньте на дуршлаг и дождитесь, пока стечёт вода. Затем обжарьте её на сковороде с 1 столовой ложкой растительного масла в течение 5-7 минут.
Шаг 5: Томите в духовке
Переложите обжаренную крупу в казан с крышкой. Добавьте приготовленные овощи и залейте всё четырьмя стаканами воды (соотношение крупы и воды 1:4). Поставьте казан в духовку и томите перловку два часа при температуре 170-180 градусов.
В результате вы получите невероятно мягкую, ароматную и насыщенную кашу. Такой перловкой ваши домочадцы будут наслаждаться каждый день!
Перло́вая крупа́ - вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.
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