Популярный дубайский шоколад отзывают с немецкого рынка после обнаружения в нём опасных для здоровья веществ. Об этом сообщило Европейское агентство по безопасности продуктов питания (RASFF), на которое ссылается греческое издание Alfavita.
Шоколад, произведенный в Объединенных Арабских Эмиратах и продаваемый также в Италии, был отозван из Германии.
Причиной отзыва стало наличие глицидола, вещества, потенциально вызывающего рак. Глицидол может образовываться в процессе обработки пальмового масла при высоких температурах (более 200°C) для удаления запаха и цвета.
Отзыв шоколада стал причиной беспокойства среди потребителей и властей. В настоящее время проводятся дополнительные исследования для оценки рисков и разработки мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Дубайский шоколад — название шоколадной плитки с начинкой из смеси кадаифа и фисташек производимой компанией Fix Dessert Chocolatier в эмирате Дубай.
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