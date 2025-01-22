Шоколад из Дубая отзывают с немецкого рынка из-за опасного вещества

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Популярный дубайский шоколад отзывают с немецкого рынка после обнаружения в нём опасных для здоровья веществ. Об этом сообщило Европейское агентство по безопасности продуктов питания (RASFF), на которое ссылается греческое издание Alfavita.

Фото: flickr.com by Stu Spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколад

Шоколад, произведенный в Объединенных Арабских Эмиратах и продаваемый также в Италии, был отозван из Германии.

Причиной отзыва стало наличие глицидола, вещества, потенциально вызывающего рак. Глицидол может образовываться в процессе обработки пальмового масла при высоких температурах (более 200°C) для удаления запаха и цвета.

Отзыв шоколада стал причиной беспокойства среди потребителей и властей. В настоящее время проводятся дополнительные исследования для оценки рисков и разработки мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.





Дубайский шоколад — название шоколадной плитки с начинкой из смеси кадаифа и фисташек производимой компанией Fix Dessert Chocolatier в эмирате Дубай.

