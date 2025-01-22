Как за 8 минут приготовить крем, который изменит ваш торт

Хотите приготовить действительно вкусный торт? Тогда попробуйте необычный крем, который подарит вашим коржам невероятную нежность, воздушность и яркий вкус. Секрет прост: соедините сгущённое молоко с… лимонным соком!
Да-да, никакого сливочного масла — всего пара ингредиентов, и ваш крем станет главным украшением десерта.
В результате у вас получится удивительно вкусная масса, которая идеально подойдёт для пропитки коржей.
Попробуйте этот простой рецепт, и ваши десерты станут по-настоящему особенными!
Сгущённое молоко́ - пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
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