Как за 8 минут приготовить крем, который изменит ваш торт

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить действительно вкусный торт? Тогда попробуйте необычный крем, который подарит вашим коржам невероятную нежность, воздушность и яркий вкус. Секрет прост: соедините сгущённое молоко с… лимонным соком!

Фото: flickr.com by Alex Gorzen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ сливки

Да-да, никакого сливочного масла — всего пара ингредиентов, и ваш крем станет главным украшением десерта.

Как приготовить идеальный крем

Выжмите сок из лимона. Вам понадобится около 30 миллилитров.

Влейте 380 граммов сгущённого молока (это одна стандартная банка) в глубокую ёмкость.

Добавьте лимонный сок к сгущёнке.

Взбивайте смесь миксером на высокой скорости минимум 8 минут. Это важно для достижения кремовой текстуры и пышности.

В результате у вас получится удивительно вкусная масса, которая идеально подойдёт для пропитки коржей.

Дополнительные идеи для использования крема

Этот крем отлично сочетается с блинами и оладьями.

Для быстрого десерта переложите часть крема в стакан, охладите в течение 30 минут, а затем украсьте кусочками фруктов.

Попробуйте этот простой рецепт, и ваши десерты станут по-настоящему особенными!

Уточнения

Сгущённое молоко́ - пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

