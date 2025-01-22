Пирог на каждый день: простой рецепт шоколадного манника на кефире

Манник — это простой и доступный пирог, который легко готовить и для которого не требуются сложные ингредиенты. В отличие от бисквитов или дрожжевого теста, при приготовлении манника не нужно обладать особыми навыками или уделять ему много внимания. Этот пирог ценится за насыщенный вкус и универсальность: в него можно добавлять разнообразные ингредиенты, такие как какао, фрукты, варенье и джем.
Предлагаем попробовать рецепт шоколадного манника на кефире. Этот десерт станет отличным дополнением к уютному чаепитию или бодрящему утреннему кофе.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Дайте маннику немного остыть, затем нарежьте на порции. Украсьте по вкусу: вареньем, растопленным шоколадом, сгущённым молоком или любым кремом. При желании посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Манник — пирог из манной крупы.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.
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