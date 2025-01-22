Пирог на каждый день: простой рецепт шоколадного манника на кефире

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Манник — это простой и доступный пирог, который легко готовить и для которого не требуются сложные ингредиенты. В отличие от бисквитов или дрожжевого теста, при приготовлении манника не нужно обладать особыми навыками или уделять ему много внимания. Этот пирог ценится за насыщенный вкус и универсальность: в него можно добавлять разнообразные ингредиенты, такие как какао, фрукты, варенье и джем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный пирог

Предлагаем попробовать рецепт шоколадного манника на кефире. Этот десерт станет отличным дополнением к уютному чаепитию или бодрящему утреннему кофе.

Ингредиенты:

Манная крупа — 4 ст. л.

Кефир — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 стакан

Пшеничная мука — 1 стакан

Соль — 0,5 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Какао-порошок — 2 ст. л.

Изюм — 1 ст. л.

Измельчённый пекан — 1 ст. л.

Процесс приготовления:

Смешайте в глубокой миске манную крупу и кефир. Оставьте на час, чтобы крупа набухла. В отдельной ёмкости взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Соедините яичную смесь с манкой и кефиром, аккуратно перемешивая. Добавьте муку, соль, соду и какао-порошок. Тщательно перемешайте до равномерной консистенции. При желании можно добавить изюм и пекан. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и присыпьте манкой. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, около 50 минут.

Дайте маннику немного остыть, затем нарежьте на порции. Украсьте по вкусу: вареньем, растопленным шоколадом, сгущённым молоком или любым кремом. При желании посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

