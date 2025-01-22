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Пирог на каждый день: простой рецепт шоколадного манника на кефире

2:00
Еда

Манник — это простой и доступный пирог, который легко готовить и для которого не требуются сложные ингредиенты. В отличие от бисквитов или дрожжевого теста, при приготовлении манника не нужно обладать особыми навыками или уделять ему много внимания. Этот пирог ценится за насыщенный вкус и универсальность: в него можно добавлять разнообразные ингредиенты, такие как какао, фрукты, варенье и джем.

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Предлагаем попробовать рецепт шоколадного манника на кефире. Этот десерт станет отличным дополнением к уютному чаепитию или бодрящему утреннему кофе.

Ингредиенты:

  • Манная крупа — 4 ст. л.
  • Кефир — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 1 стакан
  • Пшеничная мука — 1 стакан
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Изюм — 1 ст. л.
  • Измельчённый пекан — 1 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Смешайте в глубокой миске манную крупу и кефир. Оставьте на час, чтобы крупа набухла.
  2. В отдельной ёмкости взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы.
  3. Соедините яичную смесь с манкой и кефиром, аккуратно перемешивая.
  4. Добавьте муку, соль, соду и какао-порошок. Тщательно перемешайте до равномерной консистенции. При желании можно добавить изюм и пекан.
  5. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и присыпьте манкой.
  6. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, около 50 минут.

Дайте маннику немного остыть, затем нарежьте на порции. Украсьте по вкусу: вареньем, растопленным шоколадом, сгущённым молоком или любым кремом. При желании посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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