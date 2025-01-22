Умение готовить совсем не требуется: быстрый и вкусный рецепт такос с курицей и авокадо

Хотите приготовить что-то вкусное и необычное? Тогда попробуйте этот простой, но очень вкусный рецепт! Он сочетает в себе несколько любимых многими продуктов и не требует никаких навыков в кулинарии. Это блюдо станет отличным выбором для обеда или ужина, а также может послужить отличным перекусом.
Ингредиенты (все ингредиенты берите в произвольном количестве, по вкусу):
Приготовление:
Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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