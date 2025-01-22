Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как компост поможет вам вырастить идеальные помидоры без вложений
Глобальное потепление увеличивает количество зон турбулентности
Чувствуют ли крабы боль: что скрывает природа
Первые симптомы артрита: как распознать болезнь до осложнений
Продукты из Белоруссии продолжают занимать значительную долю на российском рынке
Рената Литвинова рассказала о своём любимом питомце
Какие компоненты должны быть в увлажняющем лосьоне для тела?
Шоколад из Дубая отзывают с немецкого рынка из-за опасного вещества
Тренируйся не в пустую: какие упражнения действительно помогают прокачать тело?

Умение готовить совсем не требуется: быстрый и вкусный рецепт такос с курицей и авокадо

0:56
Еда

Хотите приготовить что-то вкусное и необычное? Тогда попробуйте этот простой, но очень вкусный рецепт! Он сочетает в себе несколько любимых многими продуктов и не требует никаких навыков в кулинарии. Это блюдо станет отличным выбором для обеда или ужина, а также может послужить отличным перекусом.

тортилья
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
тортилья

Ингредиенты (все ингредиенты берите в произвольном количестве, по вкусу):

  • Кукурузные тортильи;
  • Куриное филе;
  • Авокадо — 1-2 штуки;
  • Помидор — 1-2 штуки;
  • Лимонный сок — 1-2 ст. л.;
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разомните авокадо, добавив немного лимонного сока, и нарежьте куриное филе (можно использовать консервированное).
  2. Мелко нарежьте помидор.
  3. Смешайте авокадо, курицу и помидор, добавьте соль и перец по вкусу.
  4. Выложите начинку на кукурузные тортильи и подавайте.

Уточнения

Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери
Недвижимость
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Последние материалы
Раскрыт самый простой и дешёвый способ почистить вашу духовку
Пирог-перевертыш с карамельной корочкой за 20 минут
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Топ-5 стран, где туристов чаще всего обманывают
Подкормка для цветов: узнайте, когда и как это делать правильно
Как древние вирусы в нашем геноме влияют на развитие эмбрионов
Как запустить автомобиль с помощью пауэрбанка: совет, который может спасти
Место хозяина: почему коты выбирают его для сна
Что происходит с животными в спячке: всё, кроме сновидений
Врач объяснила, чем потеря веса опасна для Анны Семенович
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.