Умение готовить совсем не требуется: быстрый и вкусный рецепт такос с курицей и авокадо

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить что-то вкусное и необычное? Тогда попробуйте этот простой, но очень вкусный рецепт! Он сочетает в себе несколько любимых многими продуктов и не требует никаких навыков в кулинарии. Это блюдо станет отличным выбором для обеда или ужина, а также может послужить отличным перекусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ тортилья

Ингредиенты (все ингредиенты берите в произвольном количестве, по вкусу):

Кукурузные тортильи;

Куриное филе;

Авокадо — 1-2 штуки;

Помидор — 1-2 штуки;

Лимонный сок — 1-2 ст. л.;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Разомните авокадо, добавив немного лимонного сока, и нарежьте куриное филе (можно использовать консервированное). Мелко нарежьте помидор. Смешайте авокадо, курицу и помидор, добавьте соль и перец по вкусу. Выложите начинку на кукурузные тортильи и подавайте.

Уточнения

Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.



Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

