Напиток из молока, корицы и специй: ускоряем обмен веществ и худеем

Известно ли вам, что сочетание молока и корицы не только очень вкусное и полезное, но и подходит всем, кто стремится сбросить вес? Если добавить к этим продуктам имбирь, красный перец и мёд, можно приготовить напиток, который сделает диету более эффективной, при этом не нужно будет голодать, пишет болгарское издание Dama.bg.
Необходимые ингредиенты:
Приготовление напитка для похудения:
Этот коктейль ускоряет обмен веществ и помогает сбросить вес.
Принимать утром натощак и вечером перед сном в течение 1 недели, затем сделать перерыв на 10 дней и повторить курс.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.
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