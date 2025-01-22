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Напиток из молока, корицы и специй: ускоряем обмен веществ и худеем

1:04
Еда

Известно ли вам, что сочетание молока и корицы не только очень вкусное и полезное, но и подходит всем, кто стремится сбросить вес? Если добавить к этим продуктам имбирь, красный перец и мёд, можно приготовить напиток, который сделает диету более эффективной, при этом не нужно будет голодать, пишет болгарское издание Dama.bg.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Необходимые ингредиенты:

  • йогурт — 2 чайные ложки;
  • корица — 1/2 чайной ложки;
  • имбирь — 1/2 чайной ложки, молотый;
  • красный перец — 1/4 чайной ложки;
  • мёд — 1 чайная ложка.

Приготовление напитка для похудения:

  1. Йогурт взбить в блендере.
  2. Добавить корицу, мёд, имбирь и красный перец, ещё раз взбить.
  3. Разлить по двум стаканам и сразу подавать.

Этот коктейль ускоряет обмен веществ и помогает сбросить вес.

Принимать утром натощак и вечером перед сном в течение 1 недели, затем сделать перерыв на 10 дней и повторить курс.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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