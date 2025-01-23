Питание без переплат: лайфхаки, которые помогут экономить каждый день

Считаете, что вкусно и разнообразно питаться на ограниченный бюджет невозможно? Специалист по организации пространства Мария Лапина утверждает, что при правильном подходе к покупке и хранению продуктов можно существенно сократить расходы. Вот как это сделать.
Чтобы избежать лишних покупок, составьте список блюд на каждую неделю. Купите только те продукты, которые необходимы для их приготовления.
"Планирование помогает избежать ненужных расходов и предотвратить порчу продуктов", — Мария Лапина.
Многие супермаркеты регулярно проводят акции, предлагая товары по сниженной цене. Покупая такие продукты, вы можете существенно сэкономить.
Замороженные овощи и фрукты дешевле свежих, особенно вне их сезона. Они сохраняют все питательные свойства и подходят для приготовления многих блюд.
Если вы приготовили больше, чем можете съесть за пару дней, заморозьте часть еды. Это предотвратит порчу продуктов и обеспечит запас готовой еды на случай нехватки времени.
Используйте пластиковые контейнеры и пакеты с zip-замком для хранения еды в холодильнике. Это поможет продлить срок годности продуктов и сократить количество пищевых отходов.
Используйте продукты с ближайшим сроком годности в первую очередь. Это поможет избежать порчи еды и ненужных расходов.
Полуфабрикаты и готовые блюда обходятся дороже, чем приготовленные дома. Кроме того, домашняя еда полезнее и позволяет избежать лишних добавок, таких как консерванты и усилители вкуса.
Размещайте продукты правильно:
Хорошая организация помогает избежать потери продуктов и лишних покупок.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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