Питание без переплат: лайфхаки, которые помогут экономить каждый день

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Еда

Считаете, что вкусно и разнообразно питаться на ограниченный бюджет невозможно? Специалист по организации пространства Мария Лапина утверждает, что при правильном подходе к покупке и хранению продуктов можно существенно сократить расходы. Вот как это сделать.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

1. Планируйте меню на месяц

Чтобы избежать лишних покупок, составьте список блюд на каждую неделю. Купите только те продукты, которые необходимы для их приготовления.

  • Продукты с долгим сроком хранения: крупы, замороженные овощи и мясо, рыба, корнеплоды. Их можно купить сразу на весь месяц.
  • Регулярно докупаемое: молочные продукты, свежие овощи и фрукты.

"Планирование помогает избежать ненужных расходов и предотвратить порчу продуктов", — Мария Лапина.

2. Следите за акциями и скидками

Многие супермаркеты регулярно проводят акции, предлагая товары по сниженной цене. Покупая такие продукты, вы можете существенно сэкономить.

3. Используйте замороженные продукты вне сезона

Замороженные овощи и фрукты дешевле свежих, особенно вне их сезона. Они сохраняют все питательные свойства и подходят для приготовления многих блюд.

4. Замораживайте готовые блюда

Если вы приготовили больше, чем можете съесть за пару дней, заморозьте часть еды. Это предотвратит порчу продуктов и обеспечит запас готовой еды на случай нехватки времени.

5. Правильное хранение продуктов

Используйте пластиковые контейнеры и пакеты с zip-замком для хранения еды в холодильнике. Это поможет продлить срок годности продуктов и сократить количество пищевых отходов.

6. Проверяйте срок годности

Используйте продукты с ближайшим сроком годности в первую очередь. Это поможет избежать порчи еды и ненужных расходов.

7. Готовьте самостоятельно

Полуфабрикаты и готовые блюда обходятся дороже, чем приготовленные дома. Кроме того, домашняя еда полезнее и позволяет избежать лишних добавок, таких как консерванты и усилители вкуса.

8. Организуйте пространство в холодильнике

Размещайте продукты правильно:

  • Мясо и рыбу храните на нижних полках.
  • Молочные продукты — на верхних.
  • Овощи и фрукты — в специальных ящиках.

Хорошая организация помогает избежать потери продуктов и лишних покупок.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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