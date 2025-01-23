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Миф или правда: помогает ли коньяк избавиться от отёков

2:24
Еда

Существует мнение, что небольшая доза коньяка утром помогает избавиться от отёков. Однако, как утверждает нутрициолог Лариса Никитина, этот метод не работает. Более того, использование алкогольных напитков для борьбы с отёками может быть опасным для здоровья.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

Почему коньяк не помогает при отёках

Миф о ресвератроле:

  • В одном литре коньяка содержится около 6 мг ресвератрола — вещества с антиоксидантными свойствами.
  • Однако для заметного эффекта необходимо минимум 1000 мг ресвератрола, что невозможно получить из алкоголя в безопасных дозах.

Алкоголь и задержка жидкости:

  • Алкоголь, включая коньяк, может временно расширять сосуды, но он также способствует обезвоживанию, что провоцирует задержку жидкости в тканях.
  • Вместо устранения отёков употребление алкоголя может усугубить проблему.

Что действительно помогает избавиться от отёков

Сбалансированное питание:

  • Уменьшите потребление соли, так как она способствует задержке воды в организме.
  • Включите в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы, картофель и зелёные овощи.

Достаточный сон:

  • Недостаток отдыха влияет на обменные процессы, провоцируя появление отёков.

Питьевой режим:

  • Пейте достаточное количество воды в течение дня (около 1,5-2 литров).

Физическая активность:

  • Регулярные упражнения помогают улучшить циркуляцию крови и лимфы, что способствует уменьшению отёков.

Когда нужно обратиться к врачу

Если после изменения привычек отёки продолжаются, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, таких как:

  1. Нарушения работы почек.
  2. Сердечно-сосудистые заболевания.
  3. Гормональные сбои.

В таких случаях важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Коньяк: напиток для удовольствия, а не для лечения

Лариса Никитина подчёркивает, что коньяк традиционно употребляется в малых дозах (до 50 мл). Это изысканный напиток, предназначенный для наслаждения, а не для "быстрого эффекта". Попытки использовать его как средство от отёков не только бесполезны, но и могут навредить здоровью.

Уточнения

Конья́к — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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