Миф или правда: помогает ли коньяк избавиться от отёков

Существует мнение, что небольшая доза коньяка утром помогает избавиться от отёков. Однако, как утверждает нутрициолог Лариса Никитина, этот метод не работает. Более того, использование алкогольных напитков для борьбы с отёками может быть опасным для здоровья.
Миф о ресвератроле:
Алкоголь и задержка жидкости:
Сбалансированное питание:
Достаточный сон:
Питьевой режим:
Физическая активность:
Если после изменения привычек отёки продолжаются, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, таких как:
В таких случаях важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.
Лариса Никитина подчёркивает, что коньяк традиционно употребляется в малых дозах (до 50 мл). Это изысканный напиток, предназначенный для наслаждения, а не для "быстрого эффекта". Попытки использовать его как средство от отёков не только бесполезны, но и могут навредить здоровью.
Конья́к — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания).
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