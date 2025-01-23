Миф или правда: помогает ли коньяк избавиться от отёков

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует мнение, что небольшая доза коньяка утром помогает избавиться от отёков. Однако, как утверждает нутрициолог Лариса Никитина, этот метод не работает. Более того, использование алкогольных напитков для борьбы с отёками может быть опасным для здоровья.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

Почему коньяк не помогает при отёках

Миф о ресвератроле:

В одном литре коньяка содержится около 6 мг ресвератрола — вещества с антиоксидантными свойствами.

Однако для заметного эффекта необходимо минимум 1000 мг ресвератрола, что невозможно получить из алкоголя в безопасных дозах.

Алкоголь и задержка жидкости:

Алкоголь, включая коньяк, может временно расширять сосуды, но он также способствует обезвоживанию, что провоцирует задержку жидкости в тканях.

Вместо устранения отёков употребление алкоголя может усугубить проблему.

Что действительно помогает избавиться от отёков

Сбалансированное питание:

Уменьшите потребление соли, так как она способствует задержке воды в организме.

Включите в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы, картофель и зелёные овощи.

Достаточный сон:

Недостаток отдыха влияет на обменные процессы, провоцируя появление отёков.

Питьевой режим:

Пейте достаточное количество воды в течение дня (около 1,5-2 литров).

Физическая активность:

Регулярные упражнения помогают улучшить циркуляцию крови и лимфы, что способствует уменьшению отёков.

Когда нужно обратиться к врачу

Если после изменения привычек отёки продолжаются, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, таких как:

Нарушения работы почек. Сердечно-сосудистые заболевания. Гормональные сбои.

В таких случаях важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Коньяк: напиток для удовольствия, а не для лечения

Лариса Никитина подчёркивает, что коньяк традиционно употребляется в малых дозах (до 50 мл). Это изысканный напиток, предназначенный для наслаждения, а не для "быстрого эффекта". Попытки использовать его как средство от отёков не только бесполезны, но и могут навредить здоровью.

Уточнения

Конья́к — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания).



