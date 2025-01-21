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Тёплый салат с печенью — изысканное блюдо для вашего праздника

1:28
Еда

Тёплый салат — это идеальное универсальное решение, которое послужит заменой как закуске, так и гарниру. Представляем вам рецепт этого ароматного блюда с куриной печенью и шампиньонами.

салат с печенью
Фото: freepik by timolina
салат с печенью

 Ингредиенты:

  • 250 г куриной печени
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 100 г шампиньонов
  • 1 щепотка тимьяна
  • 1 помидор
  • половина болгарского перца 
  • 100 г салатного микса

     Для заправки:

  • 6 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. горчицы
  • 2 ч. л. бальзамического уксуса и мёда

Способ приготовления: 

Замаринуйте печень в соевом соусе на 20-30 минут. Тем временем нарежьте перец и помидоры, а в отдельной миске смешать ингредиенты для заправки до получения однородной массы.

Когда печень будет готова, слейте оставшийся соевый соус. Обжарьте кусочки печени на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте до их мягкости. В конце подсолите и добавьте щепотку тимьяна.

На плоское блюдо выложите салатные листья и болгарский перец, полейте подготовленной заправкой. Затем аккуратно разместите теплую печень и шампиньоны сверху, добавьте помидоры, и снова полейте заправкой. Ваше блюдо готово к подаче.

Уточнения

Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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