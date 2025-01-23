Идеальный дуэт: почему кофе с какао — это не просто вкусно

Итальянцы знают толк в кофе и не боятся экспериментировать с его вкусом. Один из их любимых дуэтов — кофе с какао или горьким шоколадом. Но зачем объединять эти два продукта? Всё дело не только во вкусе, но и в пользе для здоровья.
Магний и энергия:
Флавоноиды:
Польза для мозга:
Дополнительные акценты:
Попробуйте добавить щепотку корицы или мускатного ореха для новых вкусовых оттенков.
Утром: чтобы зарядиться энергией и улучшить концентрацию.
Днём: для мягкой стимуляции мозга и восстановления сил.
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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