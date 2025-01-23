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Идеальный дуэт: почему кофе с какао — это не просто вкусно

1:41
Еда

Итальянцы знают толк в кофе и не боятся экспериментировать с его вкусом. Один из их любимых дуэтов — кофе с какао или горьким шоколадом. Но зачем объединять эти два продукта? Всё дело не только во вкусе, но и в пользе для здоровья.

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Почему кофе и какао — идеальная пара

Магний и энергия:

  • Кофе может истощать запасы магния в организме, если пить его слишком часто.
  • Какао, напротив, помогает восполнить этот дефицит, добавляя организму жизненной энергии.

Флавоноиды:

  • Оба продукта богаты флавоноидами — мощными антиоксидантами.
  • Эти вещества замедляют процессы старения, снижают уровень "плохого" холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Польза для мозга:

  • Кофе улучшает концентрацию, стимулирует работу мозга и поддерживает нервную систему.
  • Добавление какао делает эффект мягче, помогая избежать перенапряжения.

Как приготовить кофе с какао

Классический вариант:

  1. Заварите чашку чёрного кофе.
  2. Добавьте 1 ч. л. какао-порошка и хорошо размешайте.

Элегантный рецепт:

  1. Сварите свежий кофе с густой пенкой.
  2. Положите на пену один квадратик тёмного шоколада. Он постепенно растает, придавая напитку насыщенный вкус.

Дополнительные акценты:

Попробуйте добавить щепотку корицы или мускатного ореха для новых вкусовых оттенков.

Когда пить кофе с какао

Утром: чтобы зарядиться энергией и улучшить концентрацию.
Днём: для мягкой стимуляции мозга и восстановления сил.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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