Идеальный дуэт: почему кофе с какао — это не просто вкусно

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Итальянцы знают толк в кофе и не боятся экспериментировать с его вкусом. Один из их любимых дуэтов — кофе с какао или горьким шоколадом. Но зачем объединять эти два продукта? Всё дело не только во вкусе, но и в пользе для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Почему кофе и какао — идеальная пара

Магний и энергия:

Кофе может истощать запасы магния в организме, если пить его слишком часто.

Какао, напротив, помогает восполнить этот дефицит, добавляя организму жизненной энергии.

Флавоноиды:

Оба продукта богаты флавоноидами — мощными антиоксидантами.

Эти вещества замедляют процессы старения, снижают уровень "плохого" холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Польза для мозга:

Кофе улучшает концентрацию, стимулирует работу мозга и поддерживает нервную систему.

Добавление какао делает эффект мягче, помогая избежать перенапряжения.

Как приготовить кофе с какао

Классический вариант:

Заварите чашку чёрного кофе. Добавьте 1 ч. л. какао-порошка и хорошо размешайте.

Элегантный рецепт:

Сварите свежий кофе с густой пенкой. Положите на пену один квадратик тёмного шоколада. Он постепенно растает, придавая напитку насыщенный вкус.

Дополнительные акценты:

Попробуйте добавить щепотку корицы или мускатного ореха для новых вкусовых оттенков.

Когда пить кофе с какао

Утром: чтобы зарядиться энергией и улучшить концентрацию.

Днём: для мягкой стимуляции мозга и восстановления сил.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



