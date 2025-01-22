Вкусный и супербыстрый ужин за 15 минут — паста в томатном соусе

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то вкусное, но не хотите проводить на кухне много времени, то паста в томатном соусе — это то, что вам нужно. Это блюдо простое в приготовлении, но при этом очень ароматное и сытное. Оно подойдёт как для повседневного ужина, так и для неожиданных гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Паста с томатным соусом

Ингредиенты:

Спагетти или другая паста — 1 упаковка;

Томатная паста или соус (400 г);

Чеснок (2 зубчика);

Растительное масло;

Соль и перец по вкусу;

Сыр для подачи.

Приготовление:

В большой кастрюле доведите воду до кипения. Посолите воду и отварите пасту до состояния аль денте, следуя указаниям на упаковке. В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета. Затем добавьте томатную пасту или соус и тщательно перемешайте. Готовьте соус на среднем огне 5 минут, чтобы он загустел и стал более ароматным. Слейте воду из пасты и добавьте её в сковороду с томатным соусом. Хорошо перемешайте, чтобы паста равномерно покрылась соусом. Разложите пасту с соусом по тарелкам и посыпьте натёртым сыром. Подавайте сразу, пока блюдо горячее.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

