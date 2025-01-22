Возьмите два яйца, немного творога и лапши — и у вас получится вкусный и нежный десерт

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то вкусное и сытное, но при этом не тратить много времени и сил, то этот рецепт для вас. Запеканка из лапши с творогом и сливками — это простое и бюджетное блюдо, которое понравится и детям, и взрослым. Она может стать отличным завтраком, обедом или ужином, пишет болгарское издание Flagman.

Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с макаронами

Ингредиенты:

Лапша: 150 г

Творог: 200 г

Сливки: 70 г

Яйца: 2 шт.

Сахар: 3 ст. л.

Сливочное масло: 30 г

Соль: щепотка

Приготовление:

Разбейте яйца в миску, добавьте соль, сахар и творог. В это время поставьте на плиту кастрюлю с водой и доведите её до кипения. Включите духовку и разогрейте её до нужной температуры. С помощью блендера тщательно взбейте яичную смесь до получения однородной массы. В кипящую воду добавьте немного соли и положите лапшу. Варите лапшу согласно инструкции на упаковке, обычно это 2-3 минуты, затем выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте лапшу ещё на 7 минут. Слейте воду с готовой лапши через дуршлаг и дайте ей остыть. В отдельной миске взбейте яйцо со сливками. Переложите остывшую лапшу в смазанный жиром и застеленный бумагой для выпечки противень. Залейте лапшу смесью из яиц и сливок. Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.

Подавайте запеканку горячей. Приятного аппетита!

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы.





Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

