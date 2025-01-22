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Возьмите два яйца, немного творога и лапши — и у вас получится вкусный и нежный десерт

1:41
Еда

Если вы хотите приготовить что-то вкусное и сытное, но при этом не тратить много времени и сил, то этот рецепт для вас. Запеканка из лапши с творогом и сливками — это простое и бюджетное блюдо, которое понравится и детям, и взрослым. Она может стать отличным завтраком, обедом или ужином, пишет болгарское издание Flagman.

Запеканка с макаронами
Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с макаронами

Ингредиенты:

  • Лапша: 150 г
  • Творог: 200 г
  • Сливки: 70 г
  • Яйца: 2 шт.
  • Сахар: 3 ст. л.
  • Сливочное масло: 30 г
  • Соль: щепотка

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в миску, добавьте соль, сахар и творог.
  2. В это время поставьте на плиту кастрюлю с водой и доведите её до кипения.
  3. Включите духовку и разогрейте её до нужной температуры.
  4. С помощью блендера тщательно взбейте яичную смесь до получения однородной массы.
  5. В кипящую воду добавьте немного соли и положите лапшу. Варите лапшу согласно инструкции на упаковке, обычно это 2-3 минуты, затем выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте лапшу ещё на 7 минут.
  6. Слейте воду с готовой лапши через дуршлаг и дайте ей остыть.
  7. В отдельной миске взбейте яйцо со сливками.
  8. Переложите остывшую лапшу в смазанный жиром и застеленный бумагой для выпечки противень.
  9. Залейте лапшу смесью из яиц и сливок.
  10. Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.

Подавайте запеканку горячей. Приятного аппетита!

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы.
 

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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