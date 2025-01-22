Возьмите два яйца, немного творога и лапши — и у вас получится вкусный и нежный десерт

Если вы хотите приготовить что-то вкусное и сытное, но при этом не тратить много времени и сил, то этот рецепт для вас. Запеканка из лапши с творогом и сливками — это простое и бюджетное блюдо, которое понравится и детям, и взрослым. Она может стать отличным завтраком, обедом или ужином, пишет болгарское издание Flagman.
Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с макаронами
Ингредиенты:
Лапша: 150 г
Творог: 200 г
Сливки: 70 г
Яйца: 2 шт.
Сахар: 3 ст. л.
Сливочное масло: 30 г
Соль: щепотка
Приготовление:
Разбейте яйца в миску, добавьте соль, сахар и творог.
В это время поставьте на плиту кастрюлю с водой и доведите её до кипения.
Включите духовку и разогрейте её до нужной температуры.
С помощью блендера тщательно взбейте яичную смесь до получения однородной массы.
В кипящую воду добавьте немного соли и положите лапшу. Варите лапшу согласно инструкции на упаковке, обычно это 2-3 минуты, затем выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте лапшу ещё на 7 минут.
Слейте воду с готовой лапши через дуршлаг и дайте ей остыть.
В отдельной миске взбейте яйцо со сливками.
Переложите остывшую лапшу в смазанный жиром и застеленный бумагой для выпечки противень.
Залейте лапшу смесью из яиц и сливок.
Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.