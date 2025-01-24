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Пельмени по-новому: никакого теста, только вкус

1:47
Еда

Любите пельмени, но нет времени на традиционную лепку? Этот простой рецепт станет вашим спасением! Минимум усилий, а результат всё равно радует: сочная начинка под тонким слоем теста.

Жареные пельмени
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареные пельмени

Ингредиенты (на 3 порции):

  • Фарш (свиной, говяжий или куриный) — 250 г
  • Лук — 50 г
  • Яйца (средние) — 2 шт.
  • Мука — для панировки
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Подготовка фарша:

  • В миске смешайте фарш с солью, перцем и натёртым на крупной тёрке луком.
  • Сформируйте из фарша небольшие шарики.

Подготовка панировки:

  • Приготовьте три миски: В первую насыпьте муку.
  • Во вторую разбейте яйца и взбейте их до однородности.
  • В третью налейте холодную воду.

Формирование "пельменей":

  • Опустите мясные шарики в миску с водой.
  • Переложите их в миску с мукой и тщательно обваляйте.
  • Затем поместите шарики в миску с яйцами, чтобы они полностью покрылись смесью.
  • Повторите процесс с мукой для более толстого слоя "теста".

Варка:

  • В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и лавровый лист.
  • Доведите воду до кипения и аккуратно погрузите в неё "пельмени".
  • Варите 5-7 минут, пока они не всплывут на поверхность.

Подача:

  • Выложите готовые "пельмени" на тарелку, добавьте сливочное масло или сметану.
  • При желании можно подать блюдо с бульоном.

Почему стоит попробовать

  • Быстро: не нужно раскатывать тесто и лепить вручную.
  • Просто: всё, что нужно, уже есть на кухне.
  • Вкусно: сочная начинка под нежным слоем теста — классика в новом формате.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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