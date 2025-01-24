Пельмени по-новому: никакого теста, только вкус

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите пельмени, но нет времени на традиционную лепку? Этот простой рецепт станет вашим спасением! Минимум усилий, а результат всё равно радует: сочная начинка под тонким слоем теста.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жареные пельмени

Ингредиенты (на 3 порции):

Фарш (свиной, говяжий или куриный) — 250 г

Лук — 50 г

Яйца (средние) — 2 шт.

Мука — для панировки

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Подготовка фарша:

В миске смешайте фарш с солью, перцем и натёртым на крупной тёрке луком.

Сформируйте из фарша небольшие шарики.

Подготовка панировки:

Приготовьте три миски: В первую насыпьте муку.

Во вторую разбейте яйца и взбейте их до однородности.

В третью налейте холодную воду.

Формирование "пельменей":

Опустите мясные шарики в миску с водой.

Переложите их в миску с мукой и тщательно обваляйте.

Затем поместите шарики в миску с яйцами, чтобы они полностью покрылись смесью.

Повторите процесс с мукой для более толстого слоя "теста".

Варка:

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и лавровый лист.

Доведите воду до кипения и аккуратно погрузите в неё "пельмени".

Варите 5-7 минут, пока они не всплывут на поверхность.

Подача:

Выложите готовые "пельмени" на тарелку, добавьте сливочное масло или сметану.

При желании можно подать блюдо с бульоном.

Почему стоит попробовать

Быстро: не нужно раскатывать тесто и лепить вручную.

Просто: всё, что нужно, уже есть на кухне.

Вкусно: сочная начинка под нежным слоем теста — классика в новом формате.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.



