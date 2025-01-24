Пельмени по-новому: никакого теста, только вкус

Любите пельмени, но нет времени на традиционную лепку? Этот простой рецепт станет вашим спасением! Минимум усилий, а результат всё равно радует: сочная начинка под тонким слоем теста.
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареные пельмени
Ингредиенты (на 3 порции):
Фарш (свиной, говяжий или куриный) — 250 г
Лук — 50 г
Яйца (средние) — 2 шт.
Мука — для панировки
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
Подготовка фарша:
В миске смешайте фарш с солью, перцем и натёртым на крупной тёрке луком.
Сформируйте из фарша небольшие шарики.
Подготовка панировки:
Приготовьте три миски: В первую насыпьте муку.
Во вторую разбейте яйца и взбейте их до однородности.
В третью налейте холодную воду.
Формирование "пельменей":
Опустите мясные шарики в миску с водой.
Переложите их в миску с мукой и тщательно обваляйте.
Затем поместите шарики в миску с яйцами, чтобы они полностью покрылись смесью.
Повторите процесс с мукой для более толстого слоя "теста".
Варка:
В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и лавровый лист.
Доведите воду до кипения и аккуратно погрузите в неё "пельмени".
Варите 5-7 минут, пока они не всплывут на поверхность.
Подача:
Выложите готовые "пельмени" на тарелку, добавьте сливочное масло или сметану.
При желании можно подать блюдо с бульоном.
Почему стоит попробовать
Быстро: не нужно раскатывать тесто и лепить вручную.
Просто: всё, что нужно, уже есть на кухне.
Вкусно: сочная начинка под нежным слоем теста — классика в новом формате.
Уточнения
Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.