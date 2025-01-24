Блюда с зелёным горошком, которые покорят всех за столом

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелёный горошек давно стал привычным ингредиентом праздничных салатов, но его потенциал значительно шире. В период поста он может стать настоящим спасением, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейки из тунца с зеленым горошком

Почему зелёный горошек так полезен

Зелёный горошек — это не только вкусный, но и невероятно полезный продукт:

Богатство витаминов и антиоксидантов. Яркий зелёный цвет горошка свидетельствует о высоком содержании витаминов A, C, K и антиоксидантов, которые защищают клетки организма от старения. Клетчатка. Поддерживает здоровье кишечника, улучшает пищеварение и помогает снизить уровень холестерина. Источник белка. Горошек обеспечивает аминокислоты, что делает его отличной заменой мясным продуктам в пост.

Как использовать горошек в блюдах

Гарниры:

Смешайте горошек с картофелем или морковью, чтобы получить питательную основу для ужина.

Добавьте его в блюда из киноа или гречки для повышения их белковой ценности.

Салаты:

Используйте горошек в привычных овощных салатах.

Попробуйте сочетания с фруктами, создавая сладкий вариант блюда.

Супы и пюре:

Горошек идеально подходит для крем-супов благодаря своему нежному вкусу.

Сделайте из него зелёное пюре для гарнира к основным блюдам.

Закуски:

Добавьте горошек в хумус или пасту из авокадо, чтобы разнообразить вкус.

Свежий, замороженный или консервированный

Свежий и замороженный горошек сохраняют больше витаминов и антиоксидантов. Консервированный горошек тоже подходит, но содержит меньше питательных веществ и больше соли.

Польза для здоровья

Регулярное употребление зелёного горошка может:

Улучшить пищеварение за счёт клетчатки. Поддержать здоровье сердца благодаря снижению уровня холестерина. Укрепить иммунитет за счёт витаминов и антиоксидантов.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.



