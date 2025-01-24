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Блюда с зелёным горошком, которые покорят всех за столом

2:07
Еда

Зелёный горошек давно стал привычным ингредиентом праздничных салатов, но его потенциал значительно шире. В период поста он может стать настоящим спасением, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Стейки из тунца с зеленым горошком
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейки из тунца с зеленым горошком

Почему зелёный горошек так полезен

Зелёный горошек — это не только вкусный, но и невероятно полезный продукт:

  1. Богатство витаминов и антиоксидантов. Яркий зелёный цвет горошка свидетельствует о высоком содержании витаминов
  2. A, C, K и антиоксидантов, которые защищают клетки организма от старения.
  3. Клетчатка. Поддерживает здоровье кишечника, улучшает пищеварение и помогает снизить уровень холестерина.
  4. Источник белка. Горошек обеспечивает аминокислоты, что делает его отличной заменой мясным продуктам в пост.

Как использовать горошек в блюдах

Гарниры:

  • Смешайте горошек с картофелем или морковью, чтобы получить питательную основу для ужина.
  • Добавьте его в блюда из киноа или гречки для повышения их белковой ценности.

Салаты:

  • Используйте горошек в привычных овощных салатах.
  • Попробуйте сочетания с фруктами, создавая сладкий вариант блюда.

Супы и пюре:

  • Горошек идеально подходит для крем-супов благодаря своему нежному вкусу.
  • Сделайте из него зелёное пюре для гарнира к основным блюдам.

Закуски:

  • Добавьте горошек в хумус или пасту из авокадо, чтобы разнообразить вкус.

Свежий, замороженный или консервированный

Свежий и замороженный горошек сохраняют больше витаминов и антиоксидантов. Консервированный горошек тоже подходит, но содержит меньше питательных веществ и больше соли.

Польза для здоровья

Регулярное употребление зелёного горошка может:

  1. Улучшить пищеварение за счёт клетчатки.
  2. Поддержать здоровье сердца благодаря снижению уровня холестерина.
  3. Укрепить иммунитет за счёт витаминов и антиоксидантов.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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