Блюда с зелёным горошком, которые покорят всех за столом

Зелёный горошек давно стал привычным ингредиентом праздничных салатов, но его потенциал значительно шире. В период поста он может стать настоящим спасением, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.
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Стейки из тунца с зеленым горошком
Почему зелёный горошек так полезен
Зелёный горошек — это не только вкусный, но и невероятно полезный продукт:
Богатство витаминов и антиоксидантов. Яркий зелёный цвет горошка свидетельствует о высоком содержании витаминов
A, C, K и антиоксидантов, которые защищают клетки организма от старения.
Клетчатка. Поддерживает здоровье кишечника, улучшает пищеварение и помогает снизить уровень холестерина.
Источник белка. Горошек обеспечивает аминокислоты, что делает его отличной заменой мясным продуктам в пост.
Как использовать горошек в блюдах
Гарниры:
Смешайте горошек с картофелем или морковью, чтобы получить питательную основу для ужина.
Добавьте его в блюда из киноа или гречки для повышения их белковой ценности.
Салаты:
Используйте горошек в привычных овощных салатах.
Попробуйте сочетания с фруктами, создавая сладкий вариант блюда.
Супы и пюре:
Горошек идеально подходит для крем-супов благодаря своему нежному вкусу.
Сделайте из него зелёное пюре для гарнира к основным блюдам.
Закуски:
Добавьте горошек в хумус или пасту из авокадо, чтобы разнообразить вкус.
Свежий, замороженный или консервированный
Свежий и замороженный горошек сохраняют больше витаминов и антиоксидантов. Консервированный горошек тоже подходит, но содержит меньше питательных веществ и больше соли.
Польза для здоровья
Регулярное употребление зелёного горошка может:
Улучшить пищеварение за счёт клетчатки.
Поддержать здоровье сердца благодаря снижению уровня холестерина.
Укрепить иммунитет за счёт витаминов и антиоксидантов.