Два секретных ингредиента, которые преобразят ваш куриный суп

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Только те, кто имеет большой опыт в кулинарии, знают, как сделать куриный суп по-настоящему вкусным.

Фото: flickr.com by ecooper99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ суп

Есть один секрет, о котором многие даже не догадываются: чтобы улучшить вкус этого блюда, можно добавить в него дополнительный ингредиент, уверяет болгарское издание Flagman.

Куриный суп не только прост в приготовлении, но и очень полезен. Многие хозяйки стремятся сделать это блюдо ещё более вкусным и ароматным.

Однако только опытные кулинары знают, как сделать куриный суп по-настоящему вкусным. Они используют особый ингредиент, который делает это блюдо ещё более аппетитным.

Речь идёт о грецких орехах. Их необходимо предварительно измельчить ножом или растереть в ступке. Затем добавить в суп вместе с овощами через полчаса после того, как бульон закипит. Варить ещё 15 минут.

Специалисты также рекомендуют добавить в кастрюлю немного кукурузной муки. Для этого нужно развести две столовые ложки муки в 100 мл воды и смешать с супом вместе со специями. В остальном рецепт остаётся прежним.

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.

