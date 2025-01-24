Быстро и вкусно: как приготовить тефтели с идеальной корочкой

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Тефтели — это блюдо, которое пробуждает тёплые воспоминания и идеально подходит для ужина на любой день. Эксперты поделились простым рецептом, чтобы вы могли легко приготовить сочные мясные шарики в нежном сметанном соусе.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пюре с подливой и тефтелями

Ингредиенты:

500 г фарша (свинина и говядина)

100 г риса

1 яйцо

1 ст. л. муки

1 луковица

200 г сметаны средней жирности

300 мл воды

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Подготовка фарша:

Промойте рис и отварите в подсоленной воде до полуготовности.

Остудите рис и смешайте его с фаршем, яйцом, мелко нарезанным луком, солью и перцем.

Тщательно перемешайте массу и сформируйте небольшие шарики.

Обжарка:

Разогрейте масло на сковороде.

Обжаривайте тефтели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Переложите их в кастрюлю с толстым дном или форму для запекания.

Приготовление соуса:

В сковороду, где жарились тефтели, добавьте муку и обжарьте её до золотистого цвета.

Постепенно вливайте воду, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.

Добавьте сметану, немного молока или сливок, а также соль и специи.

Доведите соус до кипения.

Тушение или запекание:

Залейте тефтели соусом.

Тушите на слабом огне 20-25 минут.

Если предпочитаете запекать, установите духовку на 180°C, накройте посуду крышкой или фольгой и готовьте около 25 минут.

Подача:

Подавайте тефтели с любимым гарниром: картофельным пюре, пастой или свежими овощами.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.

