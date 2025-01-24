Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали самые лучшие направления для летнего отдыха в 2025 году
Барецкий хочет купить дом Ивлеевой: особняк за 130 миллионов рублей
Идеальный грунт для рассады огурцов и кабачков: в чем секрет
Туристам рассказали, как можно сэкономить на билетах
В Северной Осетии начнут развивать винный туризм
Секрет идеального подоконника: свежая зелень на вашем столе
Космический раритет: в Свердловской области реставрируют легендарный космический корабль
В Госдуме предложили увеличить размер студенческих стипендий
Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году

Быстро и вкусно: как приготовить тефтели с идеальной корочкой

1:51
Еда

Тефтели — это блюдо, которое пробуждает тёплые воспоминания и идеально подходит для ужина на любой день. Эксперты поделились простым рецептом, чтобы вы могли легко приготовить сочные мясные шарики в нежном сметанном соусе.

Пюре с подливой и тефтелями
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями

Ингредиенты:

  • 500 г фарша (свинина и говядина)
  • 100 г риса
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. муки
  • 1 луковица
  • 200 г сметаны средней жирности
  • 300 мл воды
  • Соль и перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Подготовка фарша:

  • Промойте рис и отварите в подсоленной воде до полуготовности.
  • Остудите рис и смешайте его с фаршем, яйцом, мелко нарезанным луком, солью и перцем.
  • Тщательно перемешайте массу и сформируйте небольшие шарики.

Обжарка:

  • Разогрейте масло на сковороде.
  • Обжаривайте тефтели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  • Переложите их в кастрюлю с толстым дном или форму для запекания.

Приготовление соуса:

  • В сковороду, где жарились тефтели, добавьте муку и обжарьте её до золотистого цвета.
  • Постепенно вливайте воду, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
  • Добавьте сметану, немного молока или сливок, а также соль и специи.
  • Доведите соус до кипения.

Тушение или запекание:

  • Залейте тефтели соусом.
  • Тушите на слабом огне 20-25 минут.
  • Если предпочитаете запекать, установите духовку на 180°C, накройте посуду крышкой или фольгой и готовьте около 25 минут.

Подача:

  • Подавайте тефтели с любимым гарниром: картофельным пюре, пастой или свежими овощами.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Новости спорта
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут Аудио 
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей Аудио 
Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине Любовь Степушова Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев ждёт Орешника, крышка котла в Великой Новосёлке захлопывается Дмитрий Плотников
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Последние материалы
Спокойствие в доме: 7 способов наладить отношения и избежать ссор из-за уборки
Этот спорный элемент гардероба расколол женщин: носить или отказаться?
Новый подход к тестированию раковых препаратов изменит медицину
Эксперты назвали самое выгодное время для покупки и установки кондиционера
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Быстро и вкусно: как приготовить тефтели с идеальной корочкой
Избавляемся от камней в почках без операций: проверенные методы
Кот встречает вас у порога: секрет пристального взгляда
Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине
Астрономы обнаружили новый потенциально опасный околоземный астероид
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.