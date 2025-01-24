Быстро и вкусно: как приготовить тефтели с идеальной корочкой

Тефтели — это блюдо, которое пробуждает тёплые воспоминания и идеально подходит для ужина на любой день. Эксперты поделились простым рецептом, чтобы вы могли легко приготовить сочные мясные шарики в нежном сметанном соусе.
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями
Ингредиенты:
500 г фарша (свинина и говядина)
100 г риса
1 яйцо
1 ст. л. муки
1 луковица
200 г сметаны средней жирности
300 мл воды
Соль и перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Приготовление:
Подготовка фарша:
Промойте рис и отварите в подсоленной воде до полуготовности.
Остудите рис и смешайте его с фаршем, яйцом, мелко нарезанным луком, солью и перцем.
Тщательно перемешайте массу и сформируйте небольшие шарики.
Обжарка:
Разогрейте масло на сковороде.
Обжаривайте тефтели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Переложите их в кастрюлю с толстым дном или форму для запекания.
Приготовление соуса:
В сковороду, где жарились тефтели, добавьте муку и обжарьте её до золотистого цвета.
Постепенно вливайте воду, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
Добавьте сметану, немного молока или сливок, а также соль и специи.
Доведите соус до кипения.
Тушение или запекание:
Залейте тефтели соусом.
Тушите на слабом огне 20-25 минут.
Если предпочитаете запекать, установите духовку на 180°C, накройте посуду крышкой или фольгой и готовьте около 25 минут.
Подача:
Подавайте тефтели с любимым гарниром: картофельным пюре, пастой или свежими овощами.
Уточнения
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.