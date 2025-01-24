Банановый Сникерс: десерт, который не оставит вас равнодушным

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лёгкий рецепт идеально подойдёт для любителей сладкого, которые хотят попробовать что-то необычное и полезное. Бананы, арахисовая паста и горький шоколад создают невероятное сочетание вкусов.

Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадный пирог

Ингредиенты:

Бананы

Горький шоколад

Арахисовая паста с кусочками арахиса

Приготовление:

Подготовка основы:

Нарежьте бананы кружочками.

Застелите форму пергаментом, выложите нарезанные бананы, накройте сверху пакетом или плёнкой и слегка придавите стаканом, чтобы выровнять поверхность.

Арахисовый слой:

На бананы нанесите слой арахисовой пасты.

Поместите в морозильник на 30 минут, чтобы паста затвердела.

Шоколадный топпинг:

Растопите горький шоколад импульсами в микроволновке, помешивая каждые 15-20 секунд.

Залейте арахисовый слой растопленным шоколадом и равномерно распределите.

Снова отправьте в морозильник на 5-10 минут, чтобы десерт застыл.

Подача:

Нарежьте десерт порционными кусочками и подавайте к столу.

Почему стоит попробовать

Полезно: натуральные ингредиенты, богатые питательными веществами. Просто: готовится за несколько шагов, без сложных инструментов. Вкусно: сочетание сладости бананов, солёного вкуса арахиса и насыщенного шоколада покорит любого.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах



