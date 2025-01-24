Банановый Сникерс: десерт, который не оставит вас равнодушным
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Этот лёгкий рецепт идеально подойдёт для любителей сладкого, которые хотят попробовать что-то необычное и полезное. Бананы, арахисовая паста и горький шоколад создают невероятное сочетание вкусов.
Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный пирог
Ингредиенты:
- Бананы
- Горький шоколад
- Арахисовая паста с кусочками арахиса
Приготовление:
Подготовка основы:
- Нарежьте бананы кружочками.
- Застелите форму пергаментом, выложите нарезанные бананы, накройте сверху пакетом или плёнкой и слегка придавите стаканом, чтобы выровнять поверхность.
Арахисовый слой:
- На бананы нанесите слой арахисовой пасты.
- Поместите в морозильник на 30 минут, чтобы паста затвердела.
Шоколадный топпинг:
- Растопите горький шоколад импульсами в микроволновке, помешивая каждые 15-20 секунд.
- Залейте арахисовый слой растопленным шоколадом и равномерно распределите.
- Снова отправьте в морозильник на 5-10 минут, чтобы десерт застыл.
Подача:
- Нарежьте десерт порционными кусочками и подавайте к столу.
Почему стоит попробовать
- Полезно: натуральные ингредиенты, богатые питательными веществами.
- Просто: готовится за несколько шагов, без сложных инструментов.
- Вкусно: сочетание сладости бананов, солёного вкуса арахиса и насыщенного шоколада покорит любого.
Уточнения
Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру