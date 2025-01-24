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Банановый Сникерс: десерт, который не оставит вас равнодушным

1:25
Еда

Этот лёгкий рецепт идеально подойдёт для любителей сладкого, которые хотят попробовать что-то необычное и полезное. Бананы, арахисовая паста и горький шоколад создают невероятное сочетание вкусов.

Шоколадный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный пирог

Ингредиенты:

  • Бананы
  • Горький шоколад
  • Арахисовая паста с кусочками арахиса

Приготовление:

Подготовка основы:

  • Нарежьте бананы кружочками.
  • Застелите форму пергаментом, выложите нарезанные бананы, накройте сверху пакетом или плёнкой и слегка придавите стаканом, чтобы выровнять поверхность.

Арахисовый слой:

  • На бананы нанесите слой арахисовой пасты.
  • Поместите в морозильник на 30 минут, чтобы паста затвердела.

Шоколадный топпинг:

  • Растопите горький шоколад импульсами в микроволновке, помешивая каждые 15-20 секунд.
  • Залейте арахисовый слой растопленным шоколадом и равномерно распределите.
  • Снова отправьте в морозильник на 5-10 минут, чтобы десерт застыл.

Подача:

  • Нарежьте десерт порционными кусочками и подавайте к столу.

Почему стоит попробовать

  1. Полезно: натуральные ингредиенты, богатые питательными веществами.
  2. Просто: готовится за несколько шагов, без сложных инструментов.
  3. Вкусно: сочетание сладости бананов, солёного вкуса арахиса и насыщенного шоколада покорит любого.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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