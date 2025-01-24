Как правильно готовить баклажаны, чтобы не навредить здоровью

Баклажаны уже давно доступны круглый год и используются в самых разных блюдах. Однако их неправильное приготовление может обернуться проблемами для здоровья. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе и готовке этого овоща.
Баклажаны содержат соланин — токсичное вещество, которое может вызвать:
"Больше всего соланина находится в кожуре, особенно у старых баклажанов", — отметил Михаил Гинзбург.
Старые, перезрелые овощи лучше не использовать в пищу и без сожаления выбрасывать.
При правильной готовке баклажаны становятся источником клетчатки, витаминов и минералов. Они полезны для пищеварения, поддерживают здоровье сердца и помогают в борьбе с лишним весом.
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
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