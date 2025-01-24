Как правильно готовить баклажаны, чтобы не навредить здоровью

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны уже давно доступны круглый год и используются в самых разных блюдах. Однако их неправильное приготовление может обернуться проблемами для здоровья. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе и готовке этого овоща.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Fairy Tale Eggplant

Опасность соланина

Баклажаны содержат соланин — токсичное вещество, которое может вызвать:

раздражение ЖКТ,

тошноту и рвоту,

серьёзное отравление при высоком содержании.

"Больше всего соланина находится в кожуре, особенно у старых баклажанов", — отметил Михаил Гинзбург.

Старые, перезрелые овощи лучше не использовать в пищу и без сожаления выбрасывать.

Как обезопасить себя

Выбирайте только свежие плоды.

Молодые баклажаны содержат значительно меньше соланина. Обратите внимание на их внешний вид: кожура должна быть гладкой, блестящей и без повреждений. Обрабатывайте овощи перед готовкой.

Ошпарьте баклажаны кипятком, чтобы снизить содержание соланина. Тщательно готовьте их термически, так как соланин разрушается при нагревании. Снимайте кожуру.

Для дополнительной безопасности можно очищать баклажаны от кожуры, особенно если овощ вызывает сомнения.

Баклажаны — это не только вкусно, но и полезно

При правильной готовке баклажаны становятся источником клетчатки, витаминов и минералов. Они полезны для пищеварения, поддерживают здоровье сердца и помогают в борьбе с лишним весом.

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.



