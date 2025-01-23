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Мак: простой продукт с огромной пользой для организма

1:24
Еда

Мак — это не только вкусная добавка в выпечке, но и настоящий кладезь полезных веществ, которые могут поддерживать здоровье.

булочки с маком
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
булочки с маком

Чем полезен мак

Источник растительного белка

  • Семена мака содержат белок, который помогает восполнять потребности организма, делая мак идеальной добавкой для сбалансированного питания.

Пищевые волокна

  • Мак богат клетчаткой, которая способствует улучшению пищеварения, поддерживает здоровье кишечника и помогает в борьбе с запорами.

Минералы для здоровья

  • Семена содержат кальций, магний и железо — важные элементы, которые: укрепляют кости,
  • поддерживают работу нервной системы,
  • способствуют нормальной работе сердца.

Снижение стресса

  • Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в маке, помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшая общее эмоциональное состояние.

Антисептические свойства

  • Мак обладает природными антисептическими свойствами, которые могут быть полезны для лечения мелких ран и кожных воспалений.

Как добавить мак в рацион

  1. Посыпайте маком салаты, каши или йогурты.
  2. Добавляйте в тесто для выпечки или используйте в качестве начинки для десертов.
  3. Используйте мак для приготовления полезных напитков, например, макового молока.

Уточнения

Мак (лат. Papáver) — род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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