Мак: простой продукт с огромной пользой для организма

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Мак — это не только вкусная добавка в выпечке, но и настоящий кладезь полезных веществ, которые могут поддерживать здоровье.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain булочки с маком

Чем полезен мак

Источник растительного белка

Семена мака содержат белок, который помогает восполнять потребности организма, делая мак идеальной добавкой для сбалансированного питания.

Пищевые волокна

Мак богат клетчаткой, которая способствует улучшению пищеварения, поддерживает здоровье кишечника и помогает в борьбе с запорами.

Минералы для здоровья

Семена содержат кальций, магний и железо — важные элементы, которые: укрепляют кости,

поддерживают работу нервной системы,

способствуют нормальной работе сердца.

Снижение стресса

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в маке, помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшая общее эмоциональное состояние.

Антисептические свойства

Мак обладает природными антисептическими свойствами, которые могут быть полезны для лечения мелких ран и кожных воспалений.

Как добавить мак в рацион

Посыпайте маком салаты, каши или йогурты. Добавляйте в тесто для выпечки или используйте в качестве начинки для десертов. Используйте мак для приготовления полезных напитков, например, макового молока.

Уточнения

Мак (лат. Papáver) — род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae).



