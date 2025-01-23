Черешня и вишня — сладкая альтернатива дорогим снотворным

Скоро на прилавках появятся свежие черешня и вишня — сочные и вкусные ягоды, которые могут стать не только лакомством, но и натуральным помощником в борьбе с бессонницей. Диетолог Марина Макиша рассказала в эфире программы "О самом главном", почему эти ягоды особенно полезны для людей с нарушениями сна.
Черешня и вишня содержат мелатонин — гормон, который регулирует биологические ритмы человека.
"Многие знают, что именно этот гормон переключает наш организм в другой режим работы: переводит его ко сну, в том числе влияет и на качество ночного сна", — отметила врач.
Мелатонин помогает организму расслабиться, улучшает засыпание и повышает качество ночного отдыха.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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