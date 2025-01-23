Черешня и вишня — сладкая альтернатива дорогим снотворным

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Скоро на прилавках появятся свежие черешня и вишня — сочные и вкусные ягоды, которые могут стать не только лакомством, но и натуральным помощником в борьбе с бессонницей. Диетолог Марина Макиша рассказала в эфире программы "О самом главном", почему эти ягоды особенно полезны для людей с нарушениями сна.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Мелатонин: секрет здоровья и хорошего сна

Черешня и вишня содержат мелатонин — гормон, который регулирует биологические ритмы человека.

"Многие знают, что именно этот гормон переключает наш организм в другой режим работы: переводит его ко сну, в том числе влияет и на качество ночного сна", — отметила врач.

Мелатонин помогает организму расслабиться, улучшает засыпание и повышает качество ночного отдыха.

Для кого полезны ягоды

Пожилые люди.

Нарушения сна часто встречаются у людей преклонного возраста. Черешня и вишня могут стать естественной альтернативой снотворным. Люди с бессонницей.

Если вы долго засыпаете или часто просыпаетесь ночью, добавьте эти ягоды в свой рацион. Все, кто хочет улучшить качество сна.

Даже при отсутствии серьёзных проблем с бессонницей ягоды помогут вашему организму лучше отдыхать.

Как употреблять ягоды

Ешьте свежие черешню или вишню в качестве перекуса или десерта.

Добавляйте ягоды в утренние каши, йогурты или смузи.

Употребляйте ягоды за 1-2 часа до сна, чтобы получить максимум пользы.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



