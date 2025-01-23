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Черешня и вишня — сладкая альтернатива дорогим снотворным

1:37
Еда

Скоро на прилавках появятся свежие черешня и вишня — сочные и вкусные ягоды, которые могут стать не только лакомством, но и натуральным помощником в борьбе с бессонницей. Диетолог Марина Макиша рассказала в эфире программы "О самом главном", почему эти ягоды особенно полезны для людей с нарушениями сна.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Мелатонин: секрет здоровья и хорошего сна

Черешня и вишня содержат мелатонин — гормон, который регулирует биологические ритмы человека.

"Многие знают, что именно этот гормон переключает наш организм в другой режим работы: переводит его ко сну, в том числе влияет и на качество ночного сна", — отметила врач.

Мелатонин помогает организму расслабиться, улучшает засыпание и повышает качество ночного отдыха.

Для кого полезны ягоды

  1. Пожилые люди.
    Нарушения сна часто встречаются у людей преклонного возраста. Черешня и вишня могут стать естественной альтернативой снотворным.
  2. Люди с бессонницей.
    Если вы долго засыпаете или часто просыпаетесь ночью, добавьте эти ягоды в свой рацион.
  3. Все, кто хочет улучшить качество сна.
    Даже при отсутствии серьёзных проблем с бессонницей ягоды помогут вашему организму лучше отдыхать.

Как употреблять ягоды

  • Ешьте свежие черешню или вишню в качестве перекуса или десерта.
  • Добавляйте ягоды в утренние каши, йогурты или смузи.
  • Употребляйте ягоды за 1-2 часа до сна, чтобы получить максимум пользы.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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