Лук и борщевой набор: что вырастить для здоровья

Дачный сезон уже не за горами, и самое время задуматься о том, какие овощи и зелень посадить на грядках. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" поделился рекомендациями, что обязательно должно быть на вашем участке для укрепления здоровья.
По словам врача, лук — это не просто универсальный ингредиент, но и настоящее лекарственное растение.
Чем полезен лук:
Однако:
Людям с проблемами желудка стоит быть осторожнее с луком, так как он может содержать токсичные вещества, раздражающие слизистую.
Доктор Мясников рекомендует обязательно посадить овощи, которые входят в так называемый борщевой набор:
Свекла, морковь, капуста, картофель.
Эти продукты содержат:
Они укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье в целом.
Чтобы витамины из моркови усваивались лучше, употребляйте её с растительным маслом или сметаной.
Разные виды зелени также должны быть на вашем участке.
Посадите:
Эти травы богаты витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов и иммунной системы.
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