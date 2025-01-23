Лук и борщевой набор: что вырастить для здоровья

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Дачный сезон уже не за горами, и самое время задуматься о том, какие овощи и зелень посадить на грядках. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" поделился рекомендациями, что обязательно должно быть на вашем участке для укрепления здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкая свекла

Лук: не только вкусно, но и полезно

По словам врача, лук — это не просто универсальный ингредиент, но и настоящее лекарственное растение.

Чем полезен лук:

Содержит большое количество сахаров и металлов, участвующих в ферментных системах организма. Улучшает дыхательные процессы и общее состояние организма.

Однако:

Людям с проблемами желудка стоит быть осторожнее с луком, так как он может содержать токсичные вещества, раздражающие слизистую.

Борщевой набор и разноцветные овощи

Доктор Мясников рекомендует обязательно посадить овощи, которые входят в так называемый борщевой набор:

Свекла, морковь, капуста, картофель.

Эти продукты содержат:

витамины и микроэлементы,

флавоноиды,

полезные пигменты.

Они укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье в целом.

Совет:

Чтобы витамины из моркови усваивались лучше, употребляйте её с растительным маслом или сметаной.

Не забудьте про зелень

Разные виды зелени также должны быть на вашем участке.

Посадите:

петрушку,

кинзу,

сельдерей.

Эти травы богаты витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов и иммунной системы.