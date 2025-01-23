Этот простой трюк поможет вам есть меньше и чувствовать себя лучше

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Порция — это то количество пищи, которое человек потребляет за один раз. Её размер имеет огромное значение для здоровья и правильного питания. Но как определить оптимальный объём порции?

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain диета

Рекомендации по размеру порций

Для среднестатистического взрослого человека нормы порций выглядят так:

Овощи: 200-300 г

Фрукты: 150-300 г

Мясо или рыба: 150-300 г

Гарниры (крупы, макароны): 100-200 г

Эти цифры являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от уровня физической активности, скорости метаболизма и целей питания (похудение, поддержание веса, набор массы).

Почему важно контролировать размер порции

"В наши дни порции становятся больше, а люди переедают", — отмечает эксперт портала Роскачество.

Особенно сложно остановиться, когда речь идёт о продуктах с усилителями вкуса: фастфуде, полуфабрикатах, сладостях, солёных и мучных блюдах. Это может привести к перееданию, набору лишнего веса и ухудшению здоровья.

Советы по контролю порций

Используйте кухонные весы. Это поможет точно измерить количество еды и избежать переедания. Избегайте больших тарелок. Чем больше посуда, тем больше вероятность положить больше еды. Делите порции. Например, сервируйте еду сразу на тарелку, а не ешьте из общей миски. Прислушивайтесь к телу. Ешьте медленно и останавливайтесь, как только почувствуете насыщение.

Как это поможет

Контроль порций способствует не только поддержанию здоровья и фигуры, но и сокращению пищевых отходов. Такой подход делает питание более осознанным и помогает сохранять баланс в рационе.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

