Этот простой трюк поможет вам есть меньше и чувствовать себя лучше

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1:56
Еда

Порция — это то количество пищи, которое человек потребляет за один раз. Её размер имеет огромное значение для здоровья и правильного питания. Но как определить оптимальный объём порции?

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Рекомендации по размеру порций

Для среднестатистического взрослого человека нормы порций выглядят так:

  • Овощи: 200-300 г
  • Фрукты: 150-300 г
  • Мясо или рыба: 150-300 г
  • Гарниры (крупы, макароны): 100-200 г

Эти цифры являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от уровня физической активности, скорости метаболизма и целей питания (похудение, поддержание веса, набор массы).

Почему важно контролировать размер порции

"В наши дни порции становятся больше, а люди переедают", — отмечает эксперт портала Роскачество.

Особенно сложно остановиться, когда речь идёт о продуктах с усилителями вкуса: фастфуде, полуфабрикатах, сладостях, солёных и мучных блюдах. Это может привести к перееданию, набору лишнего веса и ухудшению здоровья.

Советы по контролю порций

  1. Используйте кухонные весы. Это поможет точно измерить количество еды и избежать переедания.
  2. Избегайте больших тарелок. Чем больше посуда, тем больше вероятность положить больше еды.
  3. Делите порции. Например, сервируйте еду сразу на тарелку, а не ешьте из общей миски.
  4. Прислушивайтесь к телу. Ешьте медленно и останавливайтесь, как только почувствуете насыщение.

Как это поможет

Контроль порций способствует не только поддержанию здоровья и фигуры, но и сокращению пищевых отходов. Такой подход делает питание более осознанным и помогает сохранять баланс в рационе.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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