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Вы всё ещё едите колбасу? Вот что скрывают от вас производители

1:41
Еда

Колбаса давно считается одним из самых вредных продуктов, особенно среди сторонников здорового образа жизни. Однако доктор Александр Мясников убеждён: всё не так однозначно.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

Канцерогены в колбасе: опасность или миф

Примерно десять лет назад колбасу официально признали канцерогеном, наряду с солью, трансжирами и сахаром. Канцерогены — вещества, которые могут провоцировать онкологические заболевания. Несмотря на это, миллионы людей продолжают употреблять колбасные изделия.

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Александр Мясников напомнил, что эксперименты на мышах подтвердили связь между употреблением колбасы и развитием раковых заболеваний. Однако человеческий организм гораздо сложнее.

"Колбаса, соль, сахарозаменители — канцерогены. Но не всё так просто"

Доктор Мясников объяснил:

"Вы должны понять одну вещь: соль — канцероген, колбаса — канцероген, сахарозаменители — канцероген. Вызывают ли они впрямую рак? В экспериментах на мышах — да, а в жизни должно сойтись очень много вещей, чтобы это произошло".

По его словам, канцерогены действительно представляют угрозу, но их воздействие зависит от множества факторов: образа жизни, генетики, количества потребляемого продукта и общей экологической обстановки.

Итог: умеренность — ключ к здоровью

Колбасу нельзя назвать полезным продуктом, но и паника вокруг её употребления не всегда оправдана. Главное — не злоупотреблять и сочетать её с правильным питанием.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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