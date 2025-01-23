Тяга к сладкому: как отличить потребность от привычки

Даже те, кто не считает себя сладкоежкой, порой не могут устоять перед желанием съесть что-то сладкое. Это вполне нормальная реакция организма, объяснили специалисты Роспотребнадзора.
Сладости — это не просто вкусно. Простые углеводы, такие как глюкоза, быстро усваиваются, обеспечивая организм мгновенным притоком энергии. Однако этот эффект кратковременен, и спустя некоторое время чувство голода возвращается.
Сладкое также способствует выработке гормонов удовольствия, таких как серотонин и дофамин. Именно поэтому конфета или кусочек шоколада могут значительно улучшить настроение.
Иногда тяга к сладкому не связана с физической потребностью, а возникает просто так — для удовольствия.
Это может быть:
Эксперты отмечают: такое поведение вполне нормально, если не превращать его в привычку.
Помните: всё хорошо в меру.
Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.
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