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Тяга к сладкому: как отличить потребность от привычки

2:00
Еда

Даже те, кто не считает себя сладкоежкой, порой не могут устоять перед желанием съесть что-то сладкое. Это вполне нормальная реакция организма, объяснили специалисты Роспотребнадзора.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тирамису

Энергия и гормоны счастья

Сладости — это не просто вкусно. Простые углеводы, такие как глюкоза, быстро усваиваются, обеспечивая организм мгновенным притоком энергии. Однако этот эффект кратковременен, и спустя некоторое время чувство голода возвращается.

Сладкое также способствует выработке гормонов удовольствия, таких как серотонин и дофамин. Именно поэтому конфета или кусочек шоколада могут значительно улучшить настроение.

Когда сладости действительно полезны

  1. После физических нагрузок.
    Интенсивная тренировка требует энергии. Чтобы поддержать организм, за полчаса до активности можно съесть мюсли-батончик или немного сухофруктов.
  2. При умственной нагрузке.
    Если вы готовитесь к экзаменам или работаете над сложным проектом, небольшой десерт поможет справиться с умственным напряжением.
  3. При сахарном диабете.
    При гипогликемии (резком снижении уровня сахара в крови) сладкое становится жизненно необходимым. В таких ситуациях важно быстро восполнить запас глюкозы.

Сладости как способ порадовать себя

Иногда тяга к сладкому не связана с физической потребностью, а возникает просто так — для удовольствия.

Это может быть:

  • наградой за трудный день,
  • способом отвлечься от негатива,
  • символом праздника.

Эксперты отмечают: такое поведение вполне нормально, если не превращать его в привычку.

Как не навредить организму

  • Контролируйте количество сладкого.
  • Отдавайте предпочтение полезным альтернативам: фруктам, сухофруктам, мёду.
  • Слушайте свой организм и определяйте, действительно ли вам нужно сладкое в данный момент.

Помните: всё хорошо в меру.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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