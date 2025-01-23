Этот секретный ингредиент улучшит вкус ваших сырников

Если вы хотите разнообразить классические рецепты, начните с привычных блюд. Например, сырники. Всего один ингредиент — апельсиновая цедра — способен изменить их вкус и превратить обычное лакомство в изысканное блюдо.
Апельсиновая цедра добавляет сырникам легкую цитрусовую нотку, делая их ароматными и свежими. Но дело не только во вкусе. Эксперты программы "Жить Здорово!" отмечают, что в цедре содержатся:
Добавить апельсиновую цедру в тесто просто:
Апельсиновая цедра не только делает сырники вкуснее, но и обогащает их полезными веществами. Это отличный способ улучшить рацион без лишних усилий. Попробуйте добавить её уже сегодня, и ваши близкие точно будут в восторге!
Це́дра — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
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