Зимние продукты, которые должны быть на вашем столе

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощи и фрукты зимой не кажутся "сезонной" едой, но это не так. Даже в холодные месяцы можно найти продукты, богатые витаминами и минералами. Они помогут поддержать здоровье, укрепить иммунитет и зарядить организм энергией.

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Корнеплоды — источник силы

Зимой особенно полезны свекла, морковь, картофель и редька.

Эти корнеплоды:

поддерживают пищеварение,

укрепляют здоровье,

обеспечивают длительное насыщение и энергию.

Многие из них легко хранятся дома, а на прилавках доступны круглый год.

Капуста — универсальный помощник

Капуста любого сорта и вида (свежая, ферментированная или приготовленная) — незаменимый продукт зимнего рациона.

В ней содержатся:

Витамин С, укрепляющий иммунитет,

Витамин К, поддерживающий здоровье сосудов,

клетчатка, которая улучшает пищеварение.

Её регулярное употребление поможет поддерживать иммунную систему и общий тонус.

Лук, чеснок и имбирь: природные защитники

Эти продукты давно известны своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Лук содержит эфирные масла с бактерицидным эффектом.

Чеснок укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусами.

Имбирь улучшает кровообращение и согревает в холодные дни.

Добавляйте их в блюда или чай, чтобы защититься от простуды.

Фрукты и ягоды для зимы

Среди фруктов зимой легко найти яблоки, груши и цитрусовые — они богаты витамином С и антиоксидантами. Зимние ягоды, такие как облепиха и клюква, станут отличным дополнением к рациону.

Эти ягоды помогут:

укрепить сосуды,

улучшить обмен веществ,

защитить организм от свободных радикалов.

Даже в холодные месяцы овощи, фрукты и ягоды остаются важным элементом здорового рациона. Они обеспечат ваш организм необходимыми витаминами, минералами и энергией, помогая справляться с зимними вызовами.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

