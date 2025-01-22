Зимние продукты, которые должны быть на вашем столе

Овощи и фрукты зимой не кажутся "сезонной" едой, но это не так. Даже в холодные месяцы можно найти продукты, богатые витаминами и минералами. Они помогут поддержать здоровье, укрепить иммунитет и зарядить организм энергией.
Зимой особенно полезны свекла, морковь, картофель и редька.
Эти корнеплоды:
Многие из них легко хранятся дома, а на прилавках доступны круглый год.
Капуста любого сорта и вида (свежая, ферментированная или приготовленная) — незаменимый продукт зимнего рациона.
В ней содержатся:
Её регулярное употребление поможет поддерживать иммунную систему и общий тонус.
Эти продукты давно известны своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Добавляйте их в блюда или чай, чтобы защититься от простуды.
Среди фруктов зимой легко найти яблоки, груши и цитрусовые — они богаты витамином С и антиоксидантами. Зимние ягоды, такие как облепиха и клюква, станут отличным дополнением к рациону.
Эти ягоды помогут:
Даже в холодные месяцы овощи, фрукты и ягоды остаются важным элементом здорового рациона. Они обеспечат ваш организм необходимыми витаминами, минералами и энергией, помогая справляться с зимними вызовами.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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