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Сытный ужин за полчаса: рецепт вкусных оладий с куриным фаршем

1:05
Еда

Попробуйте добавить куриный фарш в тесто для оладий, и вы получите своеобразные, но очень вкусные "пирожки". Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет быстро приготовить ужин без лишних хлопот.

Мясные оладьи
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мясные оладьи

Ингредиенты:

  • Куриный фарш — 400 г.
  • Кефир — 250 мл.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте фарш, яйцо, кефир и соль. Тщательно разотрите до получения однородной массы. Затем добавьте муку, чтобы тесто стало похоже на густую сметану. Если тесто получилось жидким, добавьте еще муки.
  2. Разогрейте сковороду, добавив растительное масло.
  3. Ложкой выкладывайте тесто и формируйте оладьи. Жарьте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Оладьи будут готовы, когда хорошо прожарятся внутри.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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