Сытный ужин за полчаса: рецепт вкусных оладий с куриным фаршем

Попробуйте добавить куриный фарш в тесто для оладий, и вы получите своеобразные, но очень вкусные "пирожки". Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет быстро приготовить ужин без лишних хлопот.
Ингредиенты:
Приготовление
Оладьи будут готовы, когда хорошо прожарятся внутри.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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