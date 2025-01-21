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Какие вкусы чипсов самые популярные в России

1:43
Еда

Аналитики АТОЛ провели исследование, изучив обезличенные данные продаж системы АТОЛ SIGMA, и выяснили, какие вкусы чипсов наиболее популярны среди россиян.

Чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чипсы

Согласно результатам исследования, чипсы со вкусом "Сметана и зелень" остаются лидерами предпочтений, составляя почти четверть (24%) от общего объема покупок в этой категории. Это подтверждает их высокую популярность среди потребителей.

На втором месте находятся чипсы с ароматом "Зеленый лук", которые занимают 22% рынка. Однако их доля немного снизилась по сравнению с прошлым годом на 1 процентный пункт.

Третье место занимают чипсы со вкусом "Краб", которые составляют 16% от всех покупок. Этот вкус также пользуется стабильным спросом среди россиян, сообщает Газета.Ru.

Чипсы со вкусом "Сыр" занимают 13% рынка, что на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Доля чипсов со вкусом "Бекон" составляет 8%, что также на 1 процентный пункт меньше.

Чипсы с ароматом "Соль" составляют 4% от всех покупок, увеличив свою долю на 1 процентный пункт. А чипсы со вкусом "Паприка" занимают 3% рынка.

Остальные вкусы, включая "Барбекю", "Лимон" и другие, составляют в общей сложности 10% от всех покупок.

Средняя цена пачки картофельных чипсов в 2024 году составила 129 рублей, что на 15% больше, чем в 2023 году. Это свидетельствует о росте цен на данный продукт.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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