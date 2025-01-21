Как сделать соус к картофелю из майонеза и молока: простой, но очень вкусный немецкий рецепт
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Этот соус идеально подходит не только к картофелю, но и к салатам и жареному мясу. Рецептом поделилось болгарское издание Vkusotii.dir.bg.
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Чипсы из кабачка
Ингредиенты:
- 200 г майонеза
- 150 мл свежего молока
- 1 ст. л. уксуса или лимонного сока
- Соль по вкусу
- 1/3 ч. л. черного перца
- Щепотка мускатного ореха (по желанию)
- Свежий укроп или петрушка для украшения
Приготовление:
- В большой миске тщательно смешайте майонез и молоко до получения однородной массы.
- Добавьте уксус или лимонный сок, затем приправьте солью и перцем.
- Если хотите, добавьте щепотку мускатного ореха для более насыщенного вкуса.
- Перемешивайте, пока все ингредиенты не соединятся.
- Оставьте соус в холодильнике на 30 минут, чтобы вкусы лучше раскрылись.
- Перед подачей охладите соус.
- Подавайте его в качестве гарнира к печёному картофелю. При желании украсьте рубленым укропом или петрушкой.
Уточнения
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру