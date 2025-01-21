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Как сделать соус к картофелю из майонеза и молока: простой, но очень вкусный немецкий рецепт

1:10
Еда

Этот соус идеально подходит не только к картофелю, но и к салатам и жареному мясу. Рецептом поделилось болгарское издание Vkusotii.dir.bg.

Чипсы из кабачка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чипсы из кабачка

Ингредиенты:

  • 200 г майонеза
  • 150 мл свежего молока
  • 1 ст. л. уксуса или лимонного сока
  • Соль по вкусу
  • 1/3 ч. л. черного перца
  • Щепотка мускатного ореха (по желанию)
  • Свежий укроп или петрушка для украшения

Приготовление:

  1. В большой миске тщательно смешайте майонез и молоко до получения однородной массы.
  2. Добавьте уксус или лимонный сок, затем приправьте солью и перцем.
  3. Если хотите, добавьте щепотку мускатного ореха для более насыщенного вкуса.
  4. Перемешивайте, пока все ингредиенты не соединятся.
  5. Оставьте соус в холодильнике на 30 минут, чтобы вкусы лучше раскрылись.
  6. Перед подачей охладите соус.
  7. Подавайте его в качестве гарнира к печёному картофелю. При желании украсьте рубленым укропом или петрушкой.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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