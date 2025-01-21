Как сделать соус к картофелю из майонеза и молока: простой, но очень вкусный немецкий рецепт

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот соус идеально подходит не только к картофелю, но и к салатам и жареному мясу. Рецептом поделилось болгарское издание Vkusotii.dir.bg.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чипсы из кабачка

Ингредиенты:

200 г майонеза

150 мл свежего молока

1 ст. л. уксуса или лимонного сока

Соль по вкусу

1/3 ч. л. черного перца

Щепотка мускатного ореха (по желанию)

Свежий укроп или петрушка для украшения

Приготовление:

В большой миске тщательно смешайте майонез и молоко до получения однородной массы. Добавьте уксус или лимонный сок, затем приправьте солью и перцем. Если хотите, добавьте щепотку мускатного ореха для более насыщенного вкуса. Перемешивайте, пока все ингредиенты не соединятся. Оставьте соус в холодильнике на 30 минут, чтобы вкусы лучше раскрылись. Перед подачей охладите соус. Подавайте его в качестве гарнира к печёному картофелю. При желании украсьте рубленым укропом или петрушкой.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.



Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

