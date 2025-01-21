Домашний фарш: 8 советов, которые помогут сделать его сочным и вкусным

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите, чтобы фарш был сочным, необходимо добавить в него определённые ингредиенты и правильно его приготовить.

Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фарш

Многие предпочитают не тратить время на приготовление фарша в мясорубке и покупают готовый, но качество такого продукта вызывает сомнения. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше приготовить фарш самостоятельно.

Один из ключевых секретов сочного фарша — добавление лука. Однако важно использовать его правильно: лук нужно обжарить до золотистого цвета и охладить перед добавлением в фарш. Также можно добавить копчёное сало, сливки, растопленное сливочное масло или сок лимона. Опытные повара рекомендуют разбавлять фарш бульоном, водой или добавлять в него натёртые овощи, такие как тыква, картофель, кабачок или яичный желток. Овсяные хлопья, манка, вымоченный в воде хлеб и даже сметана или майонез помогут сделать фарш более сочным и нежным. После смешивания всех ингредиентов необходимо тщательно вымесить фарш, а затем отбить его, чтобы сделать более однородным. После этого фарш следует поместить в холодильник на некоторое время. Ещё один способ сделать фарш более воздушным и нежным — положить его в пакет, плотно завязать и отбивать об стол в течение 10 минут. Важно помнить, что фарш лучше готовить непосредственно перед использованием. Не стоит делать его заранее, так как со временем он может потерять свою сочность. При выборе мяса для фарша важно учитывать его жирность. Говяжий или куриный фарш может быть суховатым, поэтому его рекомендуется смешивать со свининой. Такой фарш, приготовленный из разных видов мяса, обычно считается самым вкусным. Для получения сочного фарша также важно правильно выбрать часть мяса. Для свиного фарша лучше использовать плечо, шейку или лопатку. Баранину можно приготовить из бедра или огузка, птицу — из грудки и ножек, а говядину — из мякоти шейной части. Если вы планируете заморозить фарш, лучше делать это порционно. Сформируйте из фарша шарики или колбаски и положите их в морозилку. Такой способ позволит вам легко делить фарш на порции и избежать повторного замораживания, что может негативно сказаться на его качестве. Для быстрого размораживания фарша его можно расплющить и упаковать в пакеты. Тонкие пластины будут размораживаться быстрее и займут меньше места в морозилке. При правильном хранении в плотно упакованном виде фарш может храниться в морозильной камере около 4 месяцев без потери качества.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.



